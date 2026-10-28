Harry Potter e la Pietra Filosofale: la serie HBO debutta a Lucca Comics 2026

La nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale si presenta in anteprima a Lucca Comics & Games con un padiglione immersivo e tante sorprese.

La magia di Hogwarts arriva a Lucca Comics & Games 2026, dove la nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale è protagonista assoluta. In attesa dell'uscita ufficiale su HBO Max a Natale, una folla di fan si è riversata in Piazza San Michele, attratta dal grande padiglione immersivo che anticipa il viaggio nel mondo creato da J.K. Rowling.

I visitatori hanno potuto vivere in anteprima l'atmosfera della serie attraverso installazioni, photo opportunity e scenografie ispirate ai magici luoghi di Hogwarts. Tra le curiosità più ammirate spicca la replica del vero Cappello Parlante, realizzata appositamente per la serie dai designer HBO e mostrata per la prima volta al pubblico. Si tratta di un'occasione unica per osservare da vicino questo iconico oggetto, pilastro dei racconti potteriani.

Ogni giornata della manifestazione offre ulteriori sorprese: dettagli fedeli sull'Hogwarts Express con la tipica livrea scarlatta, la Stazione dei Gufi e persino un ufficio postale dove scrivere la propria lettera per Hogwarts. I curiosi possono inoltre esplorare i Bauli degli Studenti, ricreati per tutte e quattro le Case - Grifondoro, Tassofrasso, Corvonero e Serpeverde - per scoprire i segreti e gli oggetti personali degli allievi della celebre scuola di magia.

Basata sui famosi libri di J.K. Rowling, la serie HBO è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, con Mark Mylod nel doppio ruolo di produttore esecutivo e regista di diversi episodi. Alla produzione partecipano anche Brontë Film and TV, Warner Bros. Television e Heyday Films, con la stessa J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman coinvolti come produttori esecutivi.

L'evento a Lucca rappresenta così non solo l'atteso ritorno a Hogwarts per il pubblico italiano, ma anche un primo, emozionante assaggio dell'epopea che tra pochi mesi conquisterà gli schermi di milioni di spettatori.