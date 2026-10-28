Clara Moroni torna con Polvere: un nuovo brano rock tra dolore e rinascita

Da venerdì 30 ottobre è disponibile in radio e digitale Polvere, il nuovo brano della cantautrice rock Clara Moroni. Conosciuta come una delle voci più riconoscibili del rock italiano, l'artista milanese propone un singolo intenso che si distingue per l'energia e la profondità emotiva.



Polvere, prodotto e mixato da Fabrizio Simoncini, vede la partecipazione di Giacomo Castellano alle chitarre, Simoncini stesso a tastiere e programmazione e Mykyta Bondar alla batteria. Il brano fonde la voce graffiante di Clara Moroni con un sound potente e avvolgente, raccontando il dolore provocato dall'incertezza e dal silenzio all'interno di una relazione.



C'è una scena che chiunque abbia amato riconosce all'istante - racconta Clara Moroni - il telefono lasciato incustodito e la tentazione di guardare un volto che compare sullo schermo. Polvere costruisce tutto il suo dramma emotivo su questo istante. Il testo si apre in modo cinematografico con quella domanda che è già un verdetto: una vecchia amica o una cliente? Non è gelosia isterica, è qualcosa di più sottile e più doloroso, la richiesta della verità di un amore, il coraggio di uno sguardo negli occhi, di una spiegazione che non arriva. Non è il tradimento (reale o presunto) il tema centrale, ma il silenzio come forma di violenza emotiva.



La canzone si trasforma nel finale in un simbolo di speranza e rinascita: la polvere, da simbolo di distruzione, diventa il punto da cui ricominciare. La narrazione tocca il cuore dell'ascoltatore, portando con sé una riflessione sulla fragilità, l'orgoglio e il bisogno di verità nei rapporti personali.



Clara Moroni vanta una carriera di altissimo livello nel panorama musicale italiano e internazionale. Fin dagli esordi ha collaborato come vocalist con artisti del calibro di Mauro Pagani, Jovanotti e Alberto Fortis. Il suo percorso l'ha resa protagonista su palchi importanti, anche grazie alla storica collaborazione con Vasco Rossi, che la definì La Ferrari del Rock. Dopo anni di tour e pubblicazioni, Moroni si è dedicata al proprio progetto solista, senza mai dimenticare le sue radici internazionali, dalla musica Eurobeat alla scena J-Pop giapponese, fino alle colonne sonore di videogiochi e film di grande successo.



Con oltre 500 brani nel suo catalogo e una presenza costante sulla scena musicale, il ritorno di Clara Moroni con Polvere segna un nuovo capitolo di autenticità e forza espressiva che non mancherà di conquistare pubblico e critica.