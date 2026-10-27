Ultimo annuncia il live album di Tor Vergata e un nuovo tour negli stadi per il 2027

Ultimo celebra il suo storico concerto a Tor Vergata con un nuovo live album in uscita il 13 novembre, disponibile in digitale e in vari formati fisici, tra cui edizioni autografate e vinile. L'artista romano ha raccolto la setlist integrale dell'evento dei record ULTIMO 2026 - LA FAVOLA PER SEMPRE, che lo scorso luglio ha visto riunite ben 250.000 persone a Roma.



Si tratta del terzo live album in carriera, dopo il successo dei precedenti lavori registrati negli stadi. L'album sarà accompagnato da un booklet fotografico e includerà la lettera aperta che Ultimo ha scritto ai fan alla vigilia del grande raduno: parole intime e significative che svelano il cuore del suo legame con il pubblico.



Il disco si apre con TUTTO, brano scritto nella notte magica di Tor Vergata e definito dall'autore la canzone più importante della mia vita. La forza di questo singolo si è riversata anche sul film concerto ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA, che ha debuttato con il record di incassi al box office e ottenuto la miglior apertura di sempre per un film concerto in Italia, superando i tre milioni di euro e sfiorando i 200.000 biglietti venduti in una sola settimana.



L'esibizione di Tor Vergata ha segnato un traguardo per la musica italiana: il Guinness World Records ha riconosciuto Ultimo per il maggior numero di biglietti venduti a un concerto pop da un artista maschile solista, con 250.332 ingressi. Le emozioni del live, dal palco al grande schermo, tornano oggi in musica grazie all'uscita dell'album che promette di far rivivere ogni attimo della serata a fan vecchi e nuovi.



La tracklist conta 38 brani, tra cui classici come Buongiorno vita, I tuoi particolari, Il ballo delle incertezze, collaborazioni come L'eternità (Il mio quartiere) con Fabrizio Moro, ed esclusive versioni piano e voce di grandi successi.



Questo nuovo capitolo arriva mentre cresce l'attesa per il tour ULTIMO STADI 2027 - LA FAVOLA CONTINUA..., già protagonista assoluto della stagione live con oltre 500.000 biglietti polverizzati in meno di 24 ore dalla prevendita. Il tour partirà il 10 giugno a Lignano Sabbiadoro, toccherà le principali città italiane, con tappe sold out a Bologna, Milano, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Bari, Torino e si concluderà con l'atteso debutto a Olbia.



Ultimo, classe 1996, festeggia trent'anni con numeri impressionanti: 59 concerti sold out negli stadi, oltre 2 milioni di spettatori in carriera, 88 dischi di platino, 21 d'oro e più di 7 milioni di copie vendute. Il suo impatto sulla musica italiana è ormai un dato di fatto, capace di collegare generazioni sotto il segno delle sue canzoni sincere e della sua energia dal vivo.



L'uscita del live album di Tor Vergata il 13 novembre e il gigantesco tour in arrivo nel 2027 confermano l'incredibile ascesa di Ultimo e mantengono alta l'attesa tra i suoi fan, pronti ancora una volta a scrivere insieme a lui una nuova pagina nella storia della musica italiana.