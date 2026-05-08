Fabrizio Moro, nuove date estive per il tour Non Ho Paura Di Niente Live 2026

Fabrizio Moro aggiunge nuove date estive al tour Non Ho Paura Di Niente Live 2026, presentando in scaletta i brani storici e il nuovo album, disponibile in diverse edizioni.

Fabrizio Moro torna protagonista della scena musicale italiana annunciando nuove date estive per il suo tour Non Ho Paura Di Niente Live 2026 dopo l'anteprima di grande successo al Palazzo dello Sport di Roma. L'artista romano porterà sul palco sia i brani che hanno segnato la sua carriera, dal debutto a oggi, sia, per la prima volta dal vivo, le canzoni del nuovo album Non ho paura di niente (BMG). Il tour, prodotto da Friends&Partners, toccherà piazze, festival ed eventi in tutta Italia a partire dall'11 maggio 2026, proseguendo poi nei principali club italiani da ottobre.

Ad accompagnare Moro sul palco saranno Danilo Molinari e Roberto "Red" Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte. In calendario sono state aggiunte numerose nuove tappe estive tra cui Chieti, Casarano, Codrongianos, Castelliri, Gualdo Tadino, Cittanova, Agropoli, Vietri di Potenza, Sestu, Mazzarrone e Lanciano, oltre a una lunga serie di date autunnali nei principali club di Padova, Senigallia, Milano, Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania.

I biglietti per Castelliri e Agropoli saranno in vendita dalle ore 18.00 di venerdì 8 maggio attraverso Ticketone e i consueti punti vendita. RTL 102.5 sarà radio ufficiale del tour.

L'artista celebra inoltre l'uscita di Non Ho Paura Di Niente, il decimo album in studio, pubblicato in digitale, CD, vinile e in un'esclusiva edizione limitata vinile deluxe green petrol numerata, che include anche la bonus track Prima di domani con Il Tre. L'album raccoglie dieci brani dal sound intimo e testi attuali, tra cui Niente da perdere, attualmente in radio, e la title track Non ho paura di niente. La tracklist comprende anche Simone spaccia, Casa mia, Superficiali, In un mondo di stronzi, Comunque mi vedi, Sabato, Toglimi l'aria e Scatole.

Moro, classe 1975, vanta una carriera venticinquennale con dieci album in studio, partecipazioni al Festival di Sanremo (due vittorie, una nella categoria Giovani e una tra i Big nel 2018 con Ermal Meta), collaborazioni con artisti come Noemi, Emma, Fiorella Mannoia, gli Stadio e Valerio Scanu. Oltre all'attività di cantautore, si distingue anche come regista, avendo firmato videoclip e film tra cui Ghiaccio e Martedì e Venerdì.

Con il tour Non Ho Paura Di Niente, Fabrizio Moro offre ai fan la possibilità di ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera, aggiungendo energia e nuove sfumature grazie ai brani inediti e agli arrangiamenti live.