Yamaha GRT Racing Experience: adrenalina e pista a Misano il 22 maggio

Yamaha si prepara a portare tutta la sua passione racing al Misano World Circuit Marco Simoncelli venerdì 22 maggio con la GRT Racing Experience. L'evento rappresenta una giornata di full immersion nell'universo della Superbike della Casa dei Tre Diapason, offrendo agli appassionati l'opportunità unica di vivere dal vivo l'adrenalina della pista al fianco del GYTR GRT Yamaha Racing Team.

I partecipanti avranno accesso al paddock e potranno vivere il circuito di Misano da protagonisti, condividendo l'esperienza con altri rider in un contesto altamente qualificato e coinvolgente. La GRT Racing Experience è pensata per tutti coloro che desiderano avvicinarsi in modo esclusivo al mondo della Superbike Yamaha, grazie anche al contatto diretto con tecnici e professionisti del team ufficiale.

Per l'edizione 2026, è prevista una grande novità: sarà possibile noleggiare una Yamaha R1 in configurazione WorldSBK, accompagnati da un istruttore dedicato, per vivere il brivido della guida su uno dei circuiti più iconici del mondiale. L'esperienza include anche un accesso esclusivo ai test WSBK che si terranno a Misano nei giorni precedenti l'evento, permettendo agli appassionati di respirare a pieno l'atmosfera della competizione internazionale.

La GRT Racing Experience si conferma così come un appuntamento imperdibile per chi sogna di vivere la pista accanto ai piloti e ai professionisti del motosport, con la garanzia di un'organizzazione di altissimo livello targata Yamaha.