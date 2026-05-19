Join the Indie 2026: torna a Milano l'evento per gli sviluppatori di videogiochi italiani

Join the Indie, l'atteso appuntamento annuale per gli sviluppatori di videogiochi italiani, torna per la settima edizione il 22 maggio agli eStudios di Milano in Viale Angelo Filippetti 41. L'ingresso sarà gratuito, con registrazione obbligatoria fino a esaurimento posti, e aprirà le porte a tutti gli appassionati dalle 15:00 alle 19:00. L'iniziativa punta a valorizzare il talento e la creatività della scena videoludica indipendente italiana, offrendo un'occasione unica di incontro tra studi, professionisti e pubblico.

Durante la giornata, i partecipanti potranno esplorare un'area espositiva ricca di novità, con la possibilità di testare demo esclusive e dialogare direttamente con gli sviluppatori dietro ogni progetto. L'evento riflette l'eclettismo del panorama nazionale, favorendo la sperimentazione e promuovendo connessioni tra gli addetti ai lavori e la community di gamer.

L'elenco degli ospiti internazionali e nazionali enfatizza il valore crescente del settore videogiochi in Italia. Tra i nomi di spicco spiccano Jon Beltran de Heredia, creatore della celebre saga Commandos, Andrea Basilio di Milestone, Richter di Basiscape, Davide Soliani di D4N Studios, Martin Edmondson di Reflections Interactive e l'illustratrice Roberta Ckibe Sorge di Nara Studio.

Protagonisti anche moltissimi studi indipendenti italiani come 3DClouds con Formula Legends e Trident's Tale, A Few Round Games con Umbral Core, Beehive Studios con LumenTale: Memories of Trey, bit ManiaX con Iron Paws, Crossfall Games con Stonemachia, Horns Level Up Games con Spirits of Baciu, Iron Duck con InnTale Heroes, Megalith Interactive Studios con IDILI, Sanobusiness con Bad Beat e Mysarium, Shiresoft Sagl con Hook & Roll, Stormind Games con Remothered: Red Nun's Legacy, Studio Evil con Dice of Arcana, Studio Pizza con Monster Chef e Stupidi Pixel con il roguelite Splatchinko.

Per chi non potrà essere presente fisicamente, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming dalle 14:00, per ampliare il coinvolgimento della community italiana e internazionale.

Join the Indie si presenta, anche quest'anno, come un importante momento di confronto e crescita per tutta la filiera del videogioco italiano, pronto a stupire con nuove sorprese e proposte innovative.