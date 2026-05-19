Turtle Beach svela il controller wireless Pacific Skyline: stile e tecnologia West Coast

Turtle Beach lancia il controller wireless Pacific Skyline, ispirato alla California, compatibile con Xbox, PC e Android, con illuminazione personalizzabile.

Turtle Beach sorprende ancora gli appassionati di gaming con il lancio del nuovo Controller Wireless Pacific Skyline, progettato per Xbox, PC e Android. Il design del controller si ispira allo skyline di San Diego e alla costa californiana, celebrando le origini del celebre marchio americano e offrendo un look unico.

Le morbide tonalità pastello si uniscono a silhouette di palme, creando un'estetica rilassata e distintamente West Coast, mentre sei zone di illuminazione RGB personalizzabili svelano uno skyline luminoso che cambia colore seguendo il mood del giocatore. Una rilassata energia in perfetto stile West Coast, pensata per i giocatori che non separano il proprio stile dalla propria identità.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo controller vanta levette analogiche TMR premium per offrire la massima precisione nei movimenti, doppi motori di vibrazione e trigger a impulsi per un feedback coinvolgente, oltre a due pulsanti posteriori mappabili che consentono una personalizzazione adatta a ogni esigenza di gioco. La libertà wireless è garantita sia su Xbox che su Windows grazie al trasmettitore USB, mentre la connessione Bluetooth assicura compatibilità anche con dispositivi Android.

Pensato per i gamer che cercano alte prestazioni senza rinunciare allo stile, il Controller Wireless Pacific Skyline rappresenta una sintesi perfetta tra design iconico e funzionalità avanzate. Questo nuovo accessorio è disponibile in esclusiva sul sito ufficiale Turtle Beach al prezzo di 89,99 euro.