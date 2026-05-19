Nintendo lancia Pictonico!, il nuovo gioco gratuito che trasforma le tue foto
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Nintendo lancia Pictonico!, il nuovo gioco gratuito che trasforma le tue foto

Nintendo presenta Pictonico!, gioco d'azione free-to-start per Android e iOS che rivoluziona il divertimento con le tue foto. Pre-registrazione già attiva.

di Vincenzo Forgione
· · 187 letture

Nintendo espande il suo universo mobile annunciando l'arrivo di Pictonico!, un nuovo titolo d'azione free-to-start pensato per dispositivi Android e iOS. Il gioco sarà disponibile a partire dal 28 maggio e segna una svolta originale: l'esperienza di gioco ruota tutto attorno alle foto personali degli utenti.

Pictonico! promette sessioni frenetiche e sorprendenti, rendendo protagonista ogni utente attraverso le proprie immagini salvate sul telefono. Il divertimento è assicurato: si possono scegliere le foto preferite dal rullino o scattarne di nuove per vederle trasformarsi nei minigiochi. Con un tocco creativo e ironico, Pictonico! trasforma i volti di amici e familiari permettendo di inserirli in scenari imprevedibili, come una sfilata sul tappeto rosso o un nonno che danza come ballerina.

Il modello free-to-start consente di provare gratuitamente alcuni dei minigiochi, mentre tramite acquisti in-app è possibile ampliare l'esperienza fino a 80 minigiochi diversi. La varietà spazia da sfide semplici per tutti fino a minigiochi che promettono di impegnare anche i più abili, mantenendo viva la sorpresa e le risate ad ogni partita.

Chi desidera essere tra i primi a giocare può già effettuare la pre-registrazione su Google Play Store e App Store. Pictonico! si pone come nuova proposta per il divertimento condiviso, rivisitando il modo in cui vengono utilizzate le foto digitali e offrendo un'esperienza personalizzata unica.

L'attesa per il 28 maggio è già alta tra gli appassionati e i curiosi pronti a scoprire come le proprie foto possano diventare protagoniste assolute di giochi imprevedibili e vivaci.

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