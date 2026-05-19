The Adventures of Elliot: demo gratuita e data di uscita ufficiale per il nuovo GdR Square Enix

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, il nuovo GdR d'azione sviluppato dal Team Asano per Square Enix, si prepara a conquistare i videogiocatori con una demo gratuita disponibile su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Gli utenti possono già da ora iniziare l'avventura nella città di Philabieldia e avranno il vantaggio di poter trasferire i salvataggi ottenuti nella demo direttamente nel gioco completo al lancio ufficiale fissato per il 18 giugno 2026.

La demo non offre soltanto un assaggio dell'universo immaginato dagli sviluppatori, ma introduce anche diverse novità rispetto alla demo di lancio iniziale. Tramite il feedback dei giocatori sono stati apportati numerosi miglioramenti, in particolare un aumento della velocità di movimento di Elliot, l'aggiunta di un nuovo livello di difficoltà e una serie di ottimizzazioni generali per rendere l'esperienza di gioco ancora più appagante.

Il titolo promette un viaggio epico attraverso quattro epoche diverse, popolate da orde di nemici, grotte segrete e antiche rovine. Elliot può utilizzare sette tipi di armi differenti, tra cui spade corte e falci a catena, tutte personalizzabili grazie alla magilite per adattarsi a diversi stili di gioco. Immancabile il supporto della potente magia di Faie, utile sia nei combattimenti che durante l'esplorazione per superare ostacoli e risolvere enigmi ambientali.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales può già essere pre-ordinato in versione fisica e digitale su tutte le piattaforme. I giocatori che opteranno per il pre-ordine riceveranno il Set Provviste da viaggio di Elliot, che comprende oggetti utili per l'avventura come la Medaglia della partenza, in grado di aumentare il drop di valuta e frammenti di magilite, e la magilite spada Attacco maggiore. Oltre all'edizione standard digitale, sarà disponibile anche una Deluxe Edition digitale, che include accessori esclusivi come il Bracciale fatato, la Cavigliera fior di ciliegio e l'Anello ibisco.

Per gli appassionati di collezionismo, la Collector's Edition fisica sarà acquistabile esclusivamente tramite lo SQUARE ENIX Store e offrirà, oltre al gioco base, anche la colonna sonora originale e un orologio da tavolo dedicato a Faie. Per chi desidera solo gli oggetti da collezione, esiste la possibilità di acquistare la versione senza il gioco incluso.



