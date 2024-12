Fasciatoio Woody di OKBABY: comfort e praticità per il cambio e il bagnetto

Il fasciatoio rappresenta uno degli elementi indispensabili per ogni famiglia con un neonato. La struttura fasciatoio in legno Woody di OKBABY risponde perfettamente alle esigenze di praticità e sicurezza, combinando funzionalità e comfort in un design raffinato e robusto. Questo prodotto non è solo un semplice fasciatoio, ma un complemento d’arredo multifunzionale che rende il momento del cambio e del bagnetto più agevole per genitori e bambino.

La parte superiore del fasciatoio è pensata per accogliere il bambino durante il cambio in totale sicurezza. Il soffice materassino da 80 x 50 cm, con due sponde laterali protettive, garantisce un supporto confortevole e stabile, permettendo ai genitori di svolgere le operazioni di cambio in maniera serena e sicura. Questa attenzione ai dettagli fa della struttura Woody un alleato affidabile durante la routine quotidiana.

La parte inferiore della struttura offre una sorprendente versatilità. Dotata di quattro ruote, può essere estratta e spostata facilmente, adattandosi alle necessità dell’ambiente domestico. La vaschetta ergonomica 0/12 mesi con morbido poggiatesta integrato è ideale per accogliere il bambino durante il bagno, offrendo supporto e comfort fino al primo anno di vita. Per un utilizzo pratico e senza sforzi, la vaschetta è dotata di un kit di svuotamento che facilita lo scarico dell’acqua una volta terminato il bagnetto.

La parte inferiore comprende anche due ripiani spaziosi, perfetti per riporre tutto il necessario per il bambino, come asciugamani, pannolini e prodotti per l’igiene. Un ulteriore elemento di praticità è rappresentato dal porta salvietta, sempre a portata di mano per le emergenze e per garantire la massima igiene.

La struttura fasciatoio Woody di OKBABY, con le sue caratteristiche studiate nei minimi dettagli, rappresenta una soluzione completa e funzionale per il comfort del bambino e la praticità dei genitori.