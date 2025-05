Fastweb+Vodafone: da oggi i nuovi clienti Fastweb Mobile sulla rete mobile di Vodafone Italia

In un passo strategico per ampliare le opportunità offerte ai propri clienti, Fastweb e Vodafone Italia annunciano oggi l’integrazione della rete mobile. Da questo momento, i nuovi clienti che sottoscriveranno un’offerta Fastweb Mobile attraverso i canali digitali di Fastweb saranno attivati sulla rete mobile di Vodafone Italia. Questo connubio promette di offrire una qualità e prestazioni elevate, supportate dalla rete più premiata d’Italia per consentire una comunicazione e navigazione senza precedenti.

A partire dal 14 maggio, i clienti potranno attivare SIM ed eSIM non solo online, ma anche nei negozi fisici di Fastweb. “Con questa nuova tappa del percorso di integrazione di Fastweb e Vodafone Italia continuiamo ad accrescere il valore dei servizi per i nostri clienti facendo leva su un asset infrastrutturale d’eccellenza”, ha dichiarato Federico Negri, Chief B2C Commercial Officer di Fastweb+Vodafone. “Grazie alle sinergie che metteremo in campo continueremo a investire in innovazione per rispondere ai bisogni di famiglie e imprese e offrire un’esperienza mobile ancora più evoluta”.

L’utilizzo dell’infrastruttura Vodafone permetterà di migliorare le prestazioni delle reti 5G, con velocità fino a 2 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload. Questa collaborazione combina l’innovazione e la competitività delle offerte mobili di Fastweb con l’eccellenza della rete Vodafone, unendo i marchi per un’offerta unica nel mercato italiano. Le SIM fisiche di Fastweb Mobile riporteranno entrambe le identità aziendali, rendendo visibile questa nuova alleanza sul mercato delle telecomunicazioni.

L’attivazione dei nuovi clienti sulla rete Vodafone rappresenta un passo cruciale nel processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone. Questo permetterà di liberare sinergie industriali essenziali e accelerare la trasformazione digitale del Paese. L’obiettivo è offrire a tutti i clienti un’esperienza di navigazione ancora più affidabile, performante e innovativa, posizionando l’offerta come una delle più avanzate disponibili in Italia.