Ferrari 12Cilindri Tailor Made: l’arte coreana trasforma il V12 in un capolavoro unico

Published

Ferrari alza ancora una volta il livello della personalizzazione presentando una nuova Ferrari 12Cilindri Tailor Made, una creazione esclusiva che celebra l’eccellenza artigianale al vertice del programma Ferrari Tailor Made. Questa vettura unica nel suo genere rappresenta una vera e propria opera d’arte su strada pensata per il mercato sudcoreano, dove tradizione, innovazione e cultura contemporanea si fondono in un linguaggio stilistico senza precedenti.

La Ferrari 12Cilindri Tailor Made nasce da una collaborazione multidisciplinare che attraversa tre continenti. L’Asia porta in dote la visione di quattro giovani artisti sudcoreani – Daehye Jeong, Hyunhee Kim, GRAYCODE, jiiiiin e TaeHyun Lee – ambasciatori del patrimonio culturale del Paese. L’Europa contribuisce con l’eccellenza del Centro Stile Ferrari, mentre il Nord America aggiunge la prospettiva creativa di COOL HUNTING, piattaforma di riferimento internazionale per design, cultura e tecnologia.

Dopo quasi due anni di sviluppo, i team hanno unito la storica competenza ingegneristica Ferrari con la sensibilità artistica coreana, dando vita a una 12Cilindri che interpreta in modo inedito il concetto di lusso su misura.

A rendere immediatamente riconoscibile questa Ferrari è la nuova tonalità Yoonseul, una vernice transizionale sviluppata appositamente. Il colore si ispira alla tradizione coreana e alla ceramica Celadon, dialogando con l’energia futuristica di Seoul. La finitura è viva e iridescente: varia dal verde al viola con riflessi blu, evocando la luce del sole che scintilla sull’acqua, proprio come suggerisce il termine coreano Yoonseul.

All’interno, la tradizionale tessitura in crine di cavallo viene reinterpretata grazie al talento di Daehye Jeong, vincitrice del Loewe Foundation Craft Prize. I suoi motivi iconici diventano protagonisti dei sedili, della zona piedi e delle superfici morbide, realizzati con un nuovo tessuto tridimensionale utilizzato per la prima volta su una Ferrari. Il tetto in vetro integra una serigrafia dello stesso pattern, creando giochi di luce e ombra inediti, mentre un’opera tessuta a mano in crine di cavallo della Mongolia viene inserita nella plancia, trasformando l’abitacolo in una vera galleria mobile.

Il contributo di Hyunhee Kim introduce invece una dimensione traslucida e onirica. I suoi materiali semi-trasparenti caratterizzano elementi esterni come gli scudetti Scuderia Ferrari, i coprimozzi, la scritta Ferrari e il Cavallino Rampante, portando la personalizzazione a un livello mai visto prima su una Tailor Made. Nell’abitacolo, il tunnel centrale adotta lo stesso effetto, affiancato da una targhetta con calligrafia tradizionale realizzata a mano dall’artista. Kim firma anche un esclusivo vano portaoggetti da viaggio collocato nel bagagliaio, pensato come estensione artistica dell’auto.

Il tema del bianco nasce invece dalla ricerca di TaeHyun Lee, noto per l’uso contemporaneo della laccatura tradizionale coreana. La sua visione ispira soluzioni inedite come le pinze freno bianche, una prima assoluta per una Ferrari di produzione, e le palette del cambio bianche, che aggiungono profondità e raffinatezza al linguaggio estetico della vettura.

A dare ritmo alla livrea esterna è il lavoro di GRAYCODE, jiiiiin, duo di sound artist che ha trasformato l’iconico suono del V12 Ferrari in un’opera visiva. Il battito del motore viene tradotto graficamente sulla carrozzeria con una tecnica realizzata usando la stessa vernice transizionale in una tonalità più scura, creando un effetto di profondità mai visto prima su una Ferrari.

A coordinare questa visione globale sono stati Evan Orensten e Josh Rubin di COOL HUNTING®, insieme alla curatrice JaeEun “Jane” Lee e ai team di design e R&D Ferrari, dando forma a un progetto che va oltre l’automobile.

La Ferrari 12Cilindri Tailor Made per la Corea non è solo una supercar esclusiva, ma un manifesto culturale: un ponte tra heritage, innovazione e arte contemporanea, capace di trasformare la potenza del V12 in una narrazione estetica senza precedenti nel mondo del Cavallino Rampante.

In this article:, , ,
