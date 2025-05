Festiv4L: Renault svela la location e altri sei artisti del palinsesto

Renault è pronta a rivoluzionare l’estate 2025 con un evento musicale e immersivo assolutamente inedito: il Festiv4L. Questo evento straordinario si terrà il 20, 21 e 22 giugno 2025, e promette di fare breccia nei cuori degli amanti della buona musica e della libertà tipica della Renault 4 E-Tech electric. L’attesa è già alta, e oggi Renault ha svelato alcuni dettagli fondamentali che renderanno il Festiv4L un appuntamento imperdibile.

La location scelta per ospitare l’evento è di per sé un motivo di attenzione: lo Chalet des Îles, nel cuore verde del Bois de Boulogne a Parigi. Questo luogo, noto per la sua bellezza e tranquillità, offrirà un perfetto equilibrio tra la natura rigogliosa e gli spettacoli musicali entusiasmanti che caratterizzeranno il fine settimana di festa.

Oltre alla location, Renault ha annunciato l’apertura delle registrazioni al pubblico, consentendo a tutti di partecipare gratuitamente ai concerti, previa registrazione. Questo rende l’evento non solo esclusivo ma anche accessibile a un pubblico più ampio, grazie alla gratuità dei biglietti.

Renault ha inoltre svelato sei nuovi artisti che si esibiranno durante il festival: Adèle Castillon, Busy P & Myd, Victor Solf, Saint DX, Chef & The Gang, e Étienne de Crécy. Con questa eccezionale programmazione, l’evento si preannuncia ricco e variegato, promettendo di accontentare gli appassionati di musica di ogni genere.

L’iniziativa di Renault nel lanciare un festival musicale di tale portata non solo dimostra il continuo impegno del marchio nell’innovazione e nella celebrazione dello spirito di libertà, ma sottolinea anche la capacità di creare momenti di aggregazione e cultura in location uniche. Con il Festiv4L, Renault non si limita a presentare la sua tecnologia avanzata, ma offre una vera e propria esperienza, capace di unire la passione per la musica all’amore per l’ambiente.