Al via la 58ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia

Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia torna dall'8 luglio al 4 agosto per la sua 58ª edizione, confermandosi ancora una volta come il punto di riferimento per la musica jazz in Italia e in Europa.

L'edizione di quest'anno propone un cartellone di respiro internazionale, che porta nel capoluogo ligure alcuni dei protagonisti più amati e influenti della scena jazz mondiale. La direzione artistica firmata da Lorenzo Cimino ha voluto realizzare un programma capace di mettere in dialogo le grandi leggende del passato con le voci più innovative del pop-jazz contemporaneo, offrendo così una panoramica completa sull'evoluzione di questo linguaggio musicale.

L'8 luglio sarà Pat Metheny a inaugurare il Festival con il suo progetto "Side Eye III +", un perfetto esempio di come il jazz possa rinnovarsi grazie all'incontro tra generazioni diverse. Il leggendario chitarrista americano è pronto a coinvolgere il pubblico con una performance che mette al centro la scoperta di nuovi talenti.

Il 13 luglio saliranno sul palco i Yellowjackets, storica formazione fusion dalla carriera quarantennale, che regalerà al pubblico della Spezia il suo sound sofisticato e improntato alla contaminazione tra jazz, R&B e pop d'autore.

Il 18 luglio sarà la volta di Billy Cobham con la Time Machine Band. Il batterista, considerato una delle colonne portanti del jazz-fusion internazionale, offrirà una serata esplosiva tra virtuosismo e potenza ritmica.

Il 19 luglio il palco sarà animato dall'incontro tra il pianista Kenny Barron e la contrabbassista Linda Oh, due musicisti tra i più apprezzati al mondo per raffinatezza ed espressività, protagonisti di un concerto all'insegna del lirismo e dell'interazione musicale più pura.

Il 24 luglio, Noa guiderà il Festival attraverso sonorità mediterranee e messaggi universali. L'artista israeliana, nota per il suo impegno nel dialogo tra culture, proporrà uno spettacolo che unisce tecnica ed emozione.

Il gran finale è fissato il 4 agosto con LP, tra le voci iconiche della scena pop-rock contemporanea, per un evento che testimonia la volontà del festival di aprirsi verso nuovi pubblici e contaminazioni artistiche.

Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è il più longevo festival musicale italiano dedicato al jazz, nato nel 1969 dalla passione di Tiberio Nicola e degli "Amici del Jazz della Spezia", e capace oggi di superare le 7.000 presenze annuali. Un appuntamento imprescindibile per gli amanti della buona musica e per chi cerca eventi di rilievo nazionale e internazionale.