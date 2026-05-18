Girato a Cinecittà: presentato a Cannes il film per i 90 anni degli Studi di Roma

Debutta al Festival di Cannes il progetto cinematografico Girato a Cinecittà, diretto da Roland Sejko, che nel 2027 celebrerà i primi 90 anni dei mitici studi romani. La pellicola, nata da una produzione Luce Cinecittà, si presenta come un vero omaggio a una delle culle mondiali del cinema, fondata nel 1937, dove sono stati realizzati oltre 3000 film e cinquanta vincitori dell'Oscar hanno preso vita tra le sue mura.

Cinecittà è molto più di un semplice luogo di produzione: è un patrimonio dell'immaginario collettivo e della storia italiana. Così lo definisce il Presidente di Cinecittà Antonio Saccone, che afferma: Cinecittà è un patrimonio dell'umanità e di umanità. Ha accompagnato la crescita e le trasformazioni della nostra democrazia, è uno specchio del Paese, e ha donato e dona immaginario a tutto il mondo. Ci ha reso tutti più cosmopoliti: negli studios è entrata ed entra tutti i giorni la produzione nazionale e internazionale, e da Cinecittà partono verso gli altri paesi capolavori, film spettacolari, dei maestri italiani e esteri, di ogni genere. Ci voleva un film per raccontarne l'incredibile storia e il suo presente, un film per il pubblico adulto che ama la grande storia del cinema, e per i giovani che oggi si entusiasmano sapendo che a Cinecittà si gira Assasin's Creed.

L'Amministratore delegato di Cinecittà, Manuela Cacciamani, sottolinea il valore unico degli studi come fulcro del sogno cinematografico globale. Girato a Cinecittà è un progetto che ho desiderato fortemente, perché Cinecittà non ha eguali nel pianeta. È una parola conosciuta da tutti in ogni paese. È un'idea immediata che si associa al cinema più bello e spettacolare, ai più grandi nomi della regia, al divismo. È il posto di lavoro dei grandi geni dell'artigianato cinematografico - gli scenografi, i costumisti, i direttori della foto. I maestri della tecnica. È un avamposto tecnologico. È l'incarnazione del cinema, un'idea astratta e di sogno, e totalmente concreta e professionale. È un mito che sopravvive, storia che si perpetua ogni giorno nel lavoro di migliaia di persone e negli sguardi di miliardi di spettatori. Non c'è chi non sogni di fare cinema a Cinecittà. Questo film vuole essere una restituzione di questo sogno e un 'grazie' a tutti quanti nel mondo la amano.

Il regista Roland Sejko evidenzia la città dentro la città che Cinecittà è diventata in quasi novant'anni di storia. A quasi novant'anni dalla fondazione Cinecittà non è soltanto un complesso di teatri di posa ma è una città vera, con le sue mura di cinta, i suoi viali, i pini, i bar, le botteghe degli artigiani, i teatri, i suoi abitanti illustri e quelli anonimi. E come le città vere, anche Cinecittà ha avuto una fondazione, una crescita, stagioni di splendore, crisi, trasformazioni e continue ricostruzioni. Nelle sue stagioni cinematografiche la città ha visto il fascismo, la guerra, il bombardamento, i rastrellamenti nazisti, i profughi, gli scioperi, le proteste.

Cinecittà ha visto passare i più grandi maestri della regia italiana e internazionale, da Blasetti a Fellini, da Coppola a Scorsese, da Pasolini a Gilliam, ma è anche la casa di migliaia di maestranze, attori, comparse che ogni giorno contribuiscono a rendere unico questo luogo. Dai grandi divi del passato e di oggi alle file interminabili di comparse impegnate in kolossal storici, Cinecittà è stata scenario di momenti che hanno segnato l'immaginario collettivo.

Il documentario Girato a Cinecittà si propone di raccontare non solo la gloria e la storia degli Studi ma anche il presente di un complesso produttivo rinnovato e ancora oggi centrale nel panorama internazionale. Attraverso immagini d'archivio e testimonianze di registi, attori, produttori e professionisti che hanno vissuto Cinecittà, il film restituirà la memoria viva e stratificata di un luogo dove la storia del cinema si intreccia con eventi storici e persone.

La squadra creativa è composta, oltre al regista e sceneggiatore Roland Sejko, da Luca Onorati al montaggio, Daniele Massaccesi alla fotografia e Riccardo Giagni come autore delle musiche originali. L'obiettivo della produzione è offrire al pubblico adulto, ai giovani cinefili e ai professionisti una narrazione autentica di una realtà unica al mondo. Girato a Cinecittà è una lettera d'amore al cinema e alla sua capitale italiana, pronta a conquistare nuovi spettatori a partire da Cannes.