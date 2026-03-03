Fiat e Fiat Professional consolidano la leadership in Italia: immatricolazioni in forte crescita a febbraio

Nel mese di febbraio 2026, FIAT e Fiat Professional confermano la propria posizione di vertice nel mercato automobilistico italiano, facendo registrare un risultato commerciale in decisa crescita sia nel comparto delle vetture che in quello dei veicoli commerciali. Secondo l’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, le due realtà del gruppo hanno totalizzato 24.909 immatricolazioni, pari a una quota complessiva del 14,4%, in aumento di 2,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2025, con oltre 6.400 unità in più.

Nel risultato cumulato dei primi due mesi dell’anno, la crescita si consolida: 47.582 vetture immatricolate e una quota stabile al 14,4%, con un balzo di due punti percentuali pari a quasi 10.000 veicoli in più rispetto all’anno precedente.

Anche nel mercato delle autovetture, Fiat si conferma leader assoluta. A febbraio ha totalizzato 21.269 immatricolazioni, pari a una quota del 13,5%, in crescita di 2,8 punti percentuali rispetto al 2025. Risultato particolarmente positivo nel canale dei “privati”, dove la quota raggiunge il 12,7%, corrispondente a 10.490 vetture vendute.

Tra i modelli, Pandina Hybrid resta il simbolo del successo del marchio. La city car prodotta a Pomigliano d’Arco è ancora una volta l’auto più venduta in Italia, con 12.612 immatricolazioni a febbraio e quasi 26.000 unità nei primi due mesi del 2026. Il primato di Pandina si deve alle sue qualità di efficienza, agilità e accessibilità, caratteristiche che incarnano il DNA della casa torinese.

Un contributo importante arriva anche dalla Grande Panda, che continua la sua ascesa nel segmento B, con 5.500 unità registrate nel mese e un terzo posto assoluto tra le vetture più vendute in Italia. L’espansione della gamma, grazie all’introduzione della versione con motore turbo benzina 1.2L abbinato a cambio manuale a 6 marce, affianca le varianti 100% elettrica e ibrida a doppia frizione, offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia.

Nel settore della micromobilità urbana, Fiat si mantiene leader indiscussa con Topolino, modello che domina le vendite di quadricicli leggeri. La sua versione elettrica registra una quota di mercato del 49,9%, confermando la posizione di riferimento del brand anche in questo segmento emergente della mobilità sostenibile.

Parallelamente, Fiat Professional ribadisce la sua leadership nel mercato dei veicoli commerciali, con 3.640 immatricolazioni a febbraio e una quota del 23,7%. Un risultato che testimonia il successo della gamma, capace di rispondere alle esigenze di una clientela professionale diversificata. Il marchio si conferma al primo posto in tutti e quattro i segmenti in cui è presente: Ducato nel comparto Large Van, Scudo nel Medium Van, Doblò nel Compact Van e Panda Van nel segmento “Car Derived”.

Gli ottimi risultati sono stati raggiunti grazie anche ad azioni commerciali efficaci che hanno reso le vetture FIAT accessibili a tutti gli italiani, in linea con il DNA del marchio.

Con questi risultati, Fiat e Fiat Professional rafforzano la loro posizione di leader del mercato italiano, proseguendo con continuità una tradizione di eccellenza industriale e strategica che lega il marchio al territorio e ai suoi automobilisti.