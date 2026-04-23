Renault Twingo E-Tech Electric trionfa al Car Design Award 2026 nella categoria Production Cars

La nuova Renault Twingo E‑Tech Electric si aggiudica il Car Design Award 2026 nella categoria Production Cars, uno dei riconoscimenti più autorevoli a livello internazionale nel mondo dello stile automobilistico. Il premio, istituito nel 1984 dalla rivista Auto&Design, celebra ogni anno l’eccellenza progettuale nel settore automotive.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice dell’ADI Design Museum, nel cuore della Milano Design Week, uno degli appuntamenti più importanti a livello globale per il design. A ritirare il riconoscimento è stato Laurens Van den Acker, Chief Design Officer di Renault Group, confermando il ruolo strategico del design nella visione industriale del marchio.

Il Car Design Award premia ogni anno tre categorie – Concept Cars, Production Cars e Brand Design Language – valutando parametri come innovazione, coerenza stilistica e capacità di interpretare i cambiamenti culturali e tecnologici. Nell’edizione 2026, la giuria internazionale composta da giornalisti delle principali testate automotive ha scelto la nuova Twingo elettrica per la sua forte identità visiva e il linguaggio stilistico distintivo.

Secondo le motivazioni ufficiali, la Renault Twingo E-Tech Electric si distingue per un design “fortemente identitario”, capace di unire stile, simpatia e accessibilità. La city car riesce a trasformare il suo formato compatto in un vero e proprio statement estetico, richiamando con intelligenza le forme monovolume della Twingo originale degli anni ’90 e reinterpretandole in chiave contemporanea.

Questo riconoscimento sottolinea la capacità di Renault di reinterpretare un’icona urbana adattandola alle esigenze della mobilità elettrica moderna, senza tradirne lo spirito originario. Il risultato è un progetto che combina nostalgia e innovazione, parlando sia a chi ha vissuto il mito della prima Twingo sia alle nuove generazioni.