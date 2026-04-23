Lepas L6 debutta alla Milano Design Week: il SUV plug-in da 1.200 km che sfida l’Europa

Presentata alla Milano Design Week, la nuova Lepas L6 è un SUV compatto plug-in hybrid che punta su design, tecnologia e un’autonomia fino a 1.200 km.

Alla Milano Design Week 2026 fa il suo debutto europeo la nuova Lepas L6, SUV compatto ibrido plug-in del gruppo Chery che punta a conquistare il mercato europeo con un mix di design sofisticato, tecnologia e autonomia da riferimento.

Il nuovo modello rappresenta uno dei tasselli più importanti nella strategia di espansione del marchio cinese, posizionandosi nel segmento dei C-SUV elettrificati con un approccio che coniuga efficienza e prestazioni.

Sul fronte del design, la Lepas L6 si distingue per uno stile moderno e pulito, caratterizzato da linee fluide, superfici levigate e proporzioni equilibrate. Il frontale adotta una firma luminosa sottile e contemporanea, mentre il profilo laterale evidenzia un’impostazione dinamica grazie a sbalzi contenuti e una linea di cintura ben marcata. Nel complesso, il SUV comunica eleganza senza rinunciare a una presenza su strada solida e attuale, in linea con i gusti del pubblico europeo.

Sotto il cofano, la Lepas L6 adotta un sistema plug-in hybrid “Super Hybrid” che combina un motore benzina 1.5 TGDI da 143 CV con un’unità elettrica da 204 CV, per una potenza complessiva di 279 CV. Le prestazioni sono in linea con le concorrenti europee, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di circa 179 km/h.

Uno degli elementi più rilevanti è l’efficienza del sistema: grazie a una batteria da 18,4 kWh, il SUV promette un’autonomia complessiva fino a 1.200 km, un dato che lo rende particolarmente competitivo sia per l’uso urbano sia per i lunghi viaggi. In modalità elettrica, alcune stime parlano di circa 90 km, un valore che consente di coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore termico.

Lepas L6 si declina su due livelli di equipaggiamento molto completi già di serie. La versione entry-level, denominata Pure, offre di serie fari Full LED, cerchi di alluminio da 19 pollici, guida assistita di livello 2, un sistema di infotainment con schermo da 13,2 pollici e la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto. La versione Premium aggiunge cerchi da 20 pollici, interni in ecopelle, un impianto audio Sony a 8 altoparlanti, tetto panoramico e sedili anteriori climatizzati.

Con la L6 Lepas intende inserirsi in un segmento altamente competitivo, sfidando i SUV europei con una proposta che punta su autonomia elevata, consumi contenuti ed elevato contenuto tecnologico . Il debutto alla Milano Design Week non è casuale: rappresenta una dichiarazione d’intenti, con cui il brand mira a posizionarsi come protagonista anche sul piano dello stile, oltre che della tecnica.

In attesa dell’arrivo sul mercato europeo previsto nei prossimi mesi, la Lepas L6 si presenta già come una delle novità più interessanti nel panorama dei SUV plug-in hybrid, capace di unire efficienza, prestazioni e design contemporaneo in un unico progetto.