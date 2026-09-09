FIAT porta la mobilità elettrica nei borghi più belli d'Italia

FIAT ha presentato Topolino e 500 al Festival Nazionale de I Borghi più Belli d'Italia, promuovendo una mobilità sostenibile nei centri storici italiani.

La mobilità sostenibile di FIAT ha trovato il suo spazio tra le meraviglie dei borghi italiani durante il XVIII Festival Nazionale de I Borghi più Belli d'Italia, svoltosi a Sammichele di Bari dal 4 al 6 settembre. L'evento, che ogni anno riunisce amministratori e delegazioni da tutta Italia, rappresenta un'occasione unica per confrontarsi sul futuro dei piccoli centri, esaltandone la cultura, le tradizioni e lo sviluppo sostenibile.

FIAT ha esposto i modelli Topolino e 500, due veicoli pensati per rispondere alle esigenze delle realtà urbane più caratteristiche d'Italia. Grazie alle dimensioni compatte, all'agilità e alle motorizzazioni elettrica o elettrificata, questi modelli risultano ideali per i centri storici, ricchi di strade strette, aree pedonali e patrimoni architettonici da preservare.

L'iniziativa di FIAT punta a rafforzare il dialogo con i 382 borghi membri dell'Associazione, promuovendo progetti di mobilità innovativi e sostenibili. L'obiettivo è favorire spostamenti quotidiani più rispettosi dell'ambiente e in armonia con la bellezza dei luoghi, contribuendo allo stesso tempo a migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

Nel corso dei tre giorni del Festival, sono stati affrontati temi come innovazione, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale. FIAT ha sottolineato la sua visione di una mobilità accessibile e responsabile, in linea con le esigenze moderne e orientata a un futuro più verde. In particolare, la Topolino e la 500 sono state presentate come soluzioni concrete per ridurre l'impatto ambientale nei borghi, offrendo un'alternativa eco-sostenibile agli spostamenti tradizionali.

Topolino e 500, in particolare, hanno incarnato perfettamente lo spirito dell'evento: una soluzione semplice, elettrica o elettrificata che permette di vivere gli spostamenti quotidiani in modo sostenibile, contribuendo a preservare l'unicità dei centri storici italiani. Un modello che guarda alle nuove esigenze di mobilità e che rappresenta una risposta concreta per i borghi impegnati nella riduzione dell'impatto ambientale e nella promozione di uno sviluppo più equilibrato.

Con questa partecipazione, FIAT conferma il suo impegno verso comunità e territorio, contribuendo alla costruzione di una mobilità sempre più sostenibile e inclusiva, pienamente integrata con il patrimonio culturale e paesaggistico che rende l'Italia straordinaria.