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Fiat Topolino: con FIAT gli incentivi continuano

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Fiat rilancia con decisione la propria strategia di mobilità sostenibile e accessibile, annunciando una nuova iniziativa commerciale dedicata alla sua city car elettrica. Anche dopo l’esaurimento dei fondi statali per gli ecoincentivi, Fiat conferma il proprio impegno offrendo ai clienti la possibilità di acquistare la Topolino a partire da 7.550 euro, grazie a uno sconto complessivo di 2.340 euro sul prezzo di listino, pari al valore del bonus governativo ormai terminato.

L’iniziativa, disponibile esclusivamente in concessionaria, rappresenta una risposta immediata alle difficoltà di molti consumatori rimasti esclusi dagli incentivi statali dedicati ai veicoli elettrici di categoria Le. Il 18 marzo, infatti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva aperto la piattaforma per le prenotazioni dei contributi, registrando un esaurimento completo dei 30 milioni di euro stanziati in poco più di due ore. Un segnale chiaro dell’interesse crescente verso le soluzioni di micromobilità elettrica che Fiat ha deciso di sostenere con fondi propri.

Topolino continua a imporsi come protagonista della micromobilità elettrica. Nel 2025 il piccolo quadriciclo di casa Fiat ha conquistato il 20% del mercato europeo e il 40% di quello italiano nella categoria dei quadricicli elettrici leggeri, grazie alla sua formula di semplicità, compattezza e bassi costi di gestione. Lunga appena 2,53 metri e dotata di un’autonomia fino a 75 km, la Topolino consente l’accesso alle ZTL ed è pensata per l’ambiente urbano, dove può muoversi con agilità e zero emissioni.

Fiat ha inoltre aggiornato la gamma introducendo due importanti novità di prodotto. La Topolino è ora disponibile anche nella nuova colorazione Corallo, una tonalità vivace che si affianca all’originale Verde Vita. Il cruscotto digitale è stato ridisegnato e ingrandito: passa da 3,5 a 5,7 pollici, con una superficie di visualizzazione totale di 8,3 pollici e una grafica rinnovata, più chiara e intuitiva.

L’iniziativa commerciale, valida fino al 31 marzo 2026, si accompagna a formule di finanziamento studiate con Stellantis Financial Services Italia, che prevedono un anticipo di 3.356 euro e rate mensili da 39 euro, con una rata finale residua di 4.392,69 euro. Le condizioni, spiega l’azienda, si applicano esclusivamente alla clientela privata e solo per contratti stipulati entro la data indicata.

Con questa proposta, Fiat ribadisce il proprio impegno nella democratizzazione della mobilità elettrica, sostenendo la diffusione delle auto a emissioni zero anche in assenza di sostegni pubblici. Il marchio torinese intende così dare continuità alla transizione ecologica avviata negli ultimi anni, rendendo la tecnologia elettrica più vicina alle esigenze reali degli automobilisti urbani.

In un momento di grande interesse per la mobilità sostenibile e di aumento della domanda di soluzioni compatte, Fiat si conferma in prima linea nel promuovere un’elettrificazione accessibile, semplice e intelligente.

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