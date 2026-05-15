Honda MSX125 GROM 2026: arriva la nuova versione per gli amanti delle due ruote compatte

La nuova Honda MSX125 Grom 2026 è pronta a conquistare ancora una volta gli appassionati delle due ruote compatte. La celebre “streetfighter tascabile” della casa giapponese si aggiorna per il nuovo model year mantenendo intatto il DNA che l’ha resa un vero fenomeno globale sin dal debutto nel 2013: dimensioni contenute, look aggressivo e divertimento di guida assicurato.

Per il 2026, Honda punta soprattutto sull’impatto visivo introducendo la nuova ed esclusiva colorazione Gaytey Red, una livrea ispirata direttamente ai colori ufficiali HRC che rafforza il carattere sportivo della piccola naked. Il nuovo schema Tricolour viene esaltato dai foderi forcella dorati e dal vistoso puntale paramotore rosso, dettagli che rendono immediatamente riconoscibile la Grom nel panorama delle 125 sportive urbane.

Dal punto di vista stilistico, la MSX125 Grom continua a sfruttare il restyling introdotto nella stagione precedente, caratterizzato da linee retro-chic moderne e sovrastrutture compatte con forme tese e muscolose. Le svasature laterali del serbatoio migliorano l’ergonomia in sella, mentre la filosofia progettuale resta fortemente orientata alla personalizzazione. I pannelli della carrozzeria, infatti, sono fissati con appena sei bulloni per lato, consentendo modifiche rapide e semplici per chi desidera creare una moto unica nel proprio genere.

L’equipaggiamento tecnologico include un moderno faro anteriore full LED e una strumentazione LCD completa di contagiri e indicatore della marcia inserita, soluzioni che contribuiscono a rendere la Grom moderna e funzionale nell’utilizzo quotidiano.

Sotto le carene pulsa il collaudato monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria, omologato Euro5+. Il propulsore sviluppa 10 CV di potenza e una coppia massima di 10,5 Nm, valori che garantiscono brillantezza nel traffico urbano e una guida sempre divertente. A migliorare il comfort nei percorsi extraurbani arriva il cambio a cinque rapporti, pensato per offrire maggiore fluidità anche alle velocità più sostenute.

Uno degli aspetti più sorprendenti della Honda Grom resta l’efficienza nei consumi. Grazie all’iniezione elettronica PGM-FI e alle tecnologie interne a basso attrito, la piccola 125 dichiara un consumo record di 66,7 km/l nel ciclo WMTC, confermandosi una delle moto più economiche e intelligenti per la mobilità urbana.

Nonostante le compatte ruote da 12 pollici, la ciclistica della Grom 2026 continua a distinguersi per qualità e precisione di guida. Il telaio monotrave in acciaio lavora insieme a una forcella upside-down da 31 mm e a un monoammortizzatore posteriore evoluto, assicurando agilità e stabilità superiori rispetto a quanto ci si aspetterebbe da una moto di queste dimensioni.

Grande attenzione anche alla sicurezza grazie ai freni a disco su entrambe le ruote e al sofisticato sistema ABS con piattaforma inerziale IMU, capace di evitare il sollevamento della ruota posteriore nelle frenate più brusche. Una soluzione tecnica generalmente riservata a moto di categoria superiore.

Honda ha inoltre sviluppato una gamma completa di Accessori Originali dedicati alla nuova MSX125 Grom 2026. Il Comfort Pack introduce paramani e cupolino fumé per aumentare la protezione aerodinamica, mentre il Travel Pack aggiunge borse laterali da 10 litri e portapacchi posteriore, trasformando la mini streetfighter in una pratica compagna di viaggio.

Con un peso in ordine di marcia di appena 103 kg e una sella posta a 761 mm da terra, la nuova Honda MSX125 Grom 2026 continua a rappresentare una delle proposte più divertenti, accessibili e originali del segmento 125, perfetta sia per i giovani motociclisti sia per chi cerca una moto compatta capace di regalare emozioni autentiche ogni giorno.