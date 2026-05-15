Mercedes-Benz Classe S GUARD VR10: la massima sicurezza in una berlina di lusso

La nuova Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC offre il più alto livello di protezione civile VR10, unendo sicurezza senza compromessi a comfort e prestazioni.

La nuova Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC rappresenta l’evoluzione più avanzata della mobilità protetta secondo la Stella. Pensata per capi di Stato, autorità governative, leader aziendali e membri di famiglie reali, la nuova limousine blindata combina livelli di sicurezza senza precedenti con il comfort e la tecnologia tipici della Classe S, confermandosi come uno dei riferimenti assoluti nel segmento delle vetture ad alta protezione.

Da quasi un secolo, i veicoli GUARD firmati Mercedes-Benz incarnano il massimo in termini di sicurezza su quattro ruote. Con la nuova S 680 GUARD 4MATIC, il marchio tedesco compie un ulteriore salto in avanti grazie all’introduzione dell’Integrated Protection System (iSS) sviluppato internamente, una soluzione che integra la protezione balistica direttamente nella struttura del veicolo fin dalle prime fasi progettuali.

Il dato più importante riguarda la certificazione VR10, il più alto standard di protezione balistica disponibile per veicoli civili. La nuova Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC è attualmente l’unica limousine di serie al mondo a offrire una protezione certificata VR10 sia per le superfici trasparenti, quindi i vetri, sia per le sezioni opache della carrozzeria.

Per ottenere questo risultato, Mercedes-Benz ha sviluppato una sofisticata struttura protettiva integrata in alluminio, capace di mantenere un design elegante e discreto senza compromettere la sicurezza. I rigorosi test di certificazione sono stati effettuati utilizzando dummy biofedeli, progettati per simulare realisticamente il corpo umano, ottenendo le valutazioni più elevate nei protocolli di prova.

Sotto il cofano trova posto un poderoso motore V12 biturbo da 6,0 litri, abbinato per la prima volta nella storia di una berlina GUARD alla trazione integrale 4MATIC. Questa combinazione garantisce prestazioni elevate, una maggiore stabilità e la capacità di affrontare qualsiasi situazione con fluidità e sicurezza.

La presenza della trazione integrale rappresenta un importante passo avanti per la gamma GUARD, migliorando la motricità su fondi difficili e aumentando il controllo dinamico del veicolo anche in condizioni critiche.

L’abitacolo della nuova S 680 GUARD 4MATIC è stato progettato per offrire un ambiente esclusivo e altamente personalizzabile. Il comparto posteriore può trasformarsi in una vera business lounge mobile, grazie alla presenza del sistema MBUX High-End Rear Seat Entertainment, che integra funzioni avanzate dedicate alla produttività e alla connettività.

Tra le caratteristiche più sofisticate spiccano le funzionalità di videoconferenza senza interruzioni, pensate per consentire ai passeggeri di lavorare in totale sicurezza durante gli spostamenti. Comfort, insonorizzazione e materiali di altissimo livello completano un’esperienza di viaggio che punta all’eccellenza assoluta.

La dotazione della nuova Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC include una serie di sistemi specificamente sviluppati per garantire la massima protezione nell’utilizzo quotidiano. Tra questi figurano l’impianto antincendio integrato, il sistema di emergenza per l’aria fresca, l’allarme antipanico e il sistema di comunicazione esterna.

Le porte servoassistite facilitano inoltre l’accesso e l’uscita dal veicolo, nonostante il peso elevato dovuto alla blindatura. Mercedes-Benz offre inoltre un ampio programma di personalizzazione, permettendo di configurare la vettura in funzione di esigenze governative, diplomatiche o operative altamente specialistiche.

Con la nuova S 680 GUARD 4MATIC, Mercedes-Benz conferma la propria leadership nel settore delle limousine blindate di lusso. L’unione tra protezione certificata VR10, motore V12, tecnologie avanzate e comfort da ammiraglia rende questa vettura una delle proposte più sofisticate e sicure oggi disponibili sul mercato internazionale.