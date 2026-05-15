Il 5 cilindri turbo CUPRA torna protagonista con la Formentor VZ5 da 390 CV

CUPRA Formentor VZ5 torna su strada con il potente 5 cilindri turbo da 2.5 litri, 390 CV e tecnologia avanzata. Edizione limitata a 4.000 unità.

La nuova CUPRA Formentor VZ5 alza ulteriormente l’asticella nel segmento dei SUV sportivi ad alte prestazioni. A quasi due anni dal debutto della nuova generazione, il marchio spagnolo rilancia il modello più radicale della gamma con un mix di design aggressivo, tecnologia evoluta e prestazioni da vera sportiva, confermando la volontà di trasformare ogni guida in un’esperienza emozionale.

Prodotta a Barcellona e disponibile in edizione limitata a 4.000 unità nel mondo, la nuova CUPRA Formentor VZ5 2026 è già ordinabile in Italia con un prezzo di 69.000 euro chiavi in mano.

Sotto il cofano della nuova Formentor VZ5 pulsa ancora l’iconico motore 2.5 turbo a cinque cilindri, simbolo dell’anima racing del brand. L’unità sviluppa 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia, numeri che permettono al SUV sportivo di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 280 km/h.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di guida ci pensano la trazione integrale 4Drive, il cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti e il sofisticato torque splitter elettroidraulico, capace di distribuire la coppia tra le ruote posteriori per migliorare agilità e stabilità anche nelle situazioni più estreme.

Il caratteristico ordine di accensione 1-2-4-5-3 e il sistema di scarico sportivo regalano inoltre un sound unico e riconoscibile, elemento fondamentale dell’identità della VZ5.

La dinamica di guida della nuova CUPRA Formentor VZ5 è stata affinata con un telaio ribassato di 10 mm rispetto alle altre versioni della gamma. Le sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori lavorano insieme al sistema Dynamic Chassis Control, regolabile su 15 livelli.

Attraverso i profili di guida selezionabili dal volante – Comfort, Sport, CUPRA, Individual, Offroad e Drift – il SUV cambia completamente personalità. In modalità Drift, l’ESC viene disattivato e il torque splitter trasferisce la coppia a una singola ruota posteriore, offrendo una guida ancora più estrema in pista.

Dal punto di vista estetico, la nuova Formentor VZ5 evolve il linguaggio stilistico del modello con dettagli esclusivi che ne enfatizzano il carattere sportivo. I passaruota allargati, il paraurti anteriore ridisegnato e la griglia nera sportiva rafforzano la presenza su strada.

Lo splitter frontale con logo VZ5 in dark chrome, i cerchi da 20 pollici disponibili in finitura Copper o nera e le pinze freno Akebono a sei pistoni contribuiscono a definire un look ancora più aggressivo.

Al posteriore spiccano invece lo spoiler inferiore in carbonio, l’estrattore ridisegnato e i quattro terminali di scarico diagonali con dettagli color rame, elementi che sottolineano la vocazione racing del SUV.

Debuttano inoltre i nuovi fari Matrix LED ULTRA, capaci di proiettare il logo CUPRA frontalmente e la scritta VZ5 direttamente sull’asfalto.

L’abitacolo della nuova CUPRA Formentor VZ5 punta su tecnologia e sportività. I sedili CUP Bucket opzionali, montati in posizione ribassata, offrono una seduta ispirata al motorsport, mentre l’illuminazione ambientale Smart Wraparound si adatta dinamicamente alle modalità di guida.La plancia integra il sistema infotainment da 12,9 pollici e il CUPRA Virtual Cockpit da 10,25 pollici, con informazioni dedicate alle performance come pressione del turbo, forze G, coppia motrice e regime del motore.

In modalità manuale, i LED dell’indicatore di cambiata accompagnano il guidatore fino ai 7.000 giri, trasformando ogni accelerazione in un’esperienza visiva e sensoriale.

Completa la dotazione il sistema audio Immersive by Sennheiser, insieme ai sistemi di assistenza del Safe & Driving Pack XL e all’Intelligent Park Assist.

La nuova CUPRA Formentor VZ5 sarà protagonista anche della stagione MotoGP 2026 grazie al rinnovo della collaborazione tra CUPRA e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Il marchio spagnolo continuerà infatti a essere Automotive Partner ufficiale del team e della VR46 Riders Academy.

Per l’occasione, una flotta di dieci Formentor VZ5 accompagnerà il team nei circuiti europei, consolidando un legame costruito su passione, adrenalina e performance.