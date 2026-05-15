Weekend Porte Aperte Jeep: anteprima Compass e promozioni su Compass e Avenger

Sabato 16 e domenica 17 maggio le concessionarie Jeep in Italia ospitano un imperdibile weekend di porte aperte, dando agli automobilisti la possibilità di scoprire dal vivo l'intera gamma di SUV leader nel mercato nazionale. Grande protagonista dell'evento è la nuova Jeep Compass, che ad aprile ha conquistato il primo posto tra le vetture del segmento C-SUV con una quota del 6,23%. Il modello, progettato a Torino, sviluppato a Balocco e prodotto a Melfi sulla piattaforma STLA Medium, si distingue per il design Jeep, soluzioni tecnologiche avanzate, capacità off-road di riferimento e ampia scelta di motorizzazioni.



Gli ospiti potranno apprezzare la nuova Compass, disponibile in versioni e-Hybrid da 145 CV, Plug-In Hybrid da 225 CV con oltre 970 km di autonomia e varianti full electric fino a 375 CV con autonomia di 650 km. Gli allestimenti confermano lo spirito Jeep, offrendo capacità best in class, elevata altezza da terra e dotazioni specifiche per affrontare qualunque terreno in totale sicurezza grazie a sistemi evoluti come Selec-Terrain, protezioni a 360 gradi e una rete di sensori avanzata. L'efficienza è garantita da soluzioni aerodinamiche evolute con un coefficiente di resistenza di 0,29, assicurando versatilità e comfort ai vertici.



Importanti anche le offerte riservate al periodo: la nuova Compass e-Hybrid 145 CV è proposta con una supervalutazione dell'usato di 5.000 euro e finanziamento a tasso zero. Questa configurazione prevede un motore termico e una unità elettrica integrata nel cambio automatico a doppia frizione, consentendo la marcia in modalità completamente elettrica in determinate condizioni.



Anche Jeep Avenger conferma il suo successo: il SUV vincente in Italia sia ad aprile, sia nei primi quattro mesi dell'anno, con una quota del 5,69% nel periodo gennaio-aprile. Il modello si distingue per la strategia Freedom of Choice, offrendo una gamma completa con versioni 100% elettriche, e-Hybrid, benzina con cambio manuale e, novità assoluta, la 4xe con trazione integrale elettrificata.



Sotto i riflettori c'è anche la Avenger Black Edition, serie speciale che introduce dettagli estetici esclusivi e porta stile e raffinatezza a un livello superiore. Sino al 31 maggio, Avenger Black Edition e-Hybrid 1.2 110 CV è disponibile con interesse zero e una rata da 299 euro al mese sulle unità in pronta consegna.



Le iniziative di Jeep, valide fino alla fine di maggio, propongono offerte particolarmente vantaggiose sulle nuove Compass e Avenger Black Edition per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento a tecnologia, sostenibilità e possibilità di personalizzazione.