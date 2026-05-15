Volkswagen ID. Polo GTI: la prima GTI elettrica segna una nuova era sportiva

Cinquant’anni dopo il debutto della leggendaria GTI del 1976, Volkswagen apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia sportiva presentando la nuova Volkswagen ID. Polo GTI, la prima GTI completamente elettrica della casa tedesca. Una compatta ad alte prestazioni che raccoglie l’eredità della storica Golf GTI reinterpretandola in chiave moderna, con tecnologia a zero emissioni, trazione anteriore e una dinamica di guida progettata per offrire emozioni autentiche.

La nuova ID. Polo GTI arriva con una potenza di 166 kW, pari a 226 CV, e promette prestazioni da vera hot hatch. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in appena 6,8 secondi, mentre la coppia massima di 290 Nm è disponibile immediatamente, garantendo accelerazioni pronte e una risposta immediata dell’acceleratore. Come nelle GTI tradizionali, la potenza viene scaricata sull’asse anteriore, ma con un sofisticato bloccaggio elettronico del differenziale di serie che migliora motricità e precisione in curva.

Volkswagen ha lavorato per mantenere intatto il carattere delle GTI storiche anche nell’era elettrica. La nuova ID. Polo GTI adotta infatti un assetto sportivo adattivo DCC regolabile elettronicamente e introduce il nuovo profilo di guida GTI, attivabile direttamente dal volante sportivo tramite un pulsante dedicato. Con un semplice tocco, tutti i parametri della vettura vengono impostati sulla massima sportività, trasformando anche l’interfaccia digitale con grafiche e colori esclusivi.

L’obiettivo è chiaro: offrire la stessa sensazione di guida coinvolgente che ha reso celebri le GTI negli ultimi cinque decenni, ma sfruttando i vantaggi dell’elettrico, come l’erogazione istantanea della coppia e la maggiore precisione della gestione elettronica.

Sotto la carrozzeria trova spazio il sistema di propulsione APP290, alimentato da una batteria NMC da 52 kWh netti sviluppata sulla piattaforma MEB+. Secondo le prime stime, la nuova ID. Polo GTI sarà in grado di percorrere fino a 424 chilometri nel ciclo WLTP.

La ricarica rapida in corrente continua supporta potenze fino a 105 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% della batteria in circa 24 minuti grazie a una curva di ricarica particolarmente stabile.

Dal punto di vista estetico, la nuova sportiva elettrica interpreta il linguaggio stilistico “Pure Positive” di Volkswagen con linee pulite, proporzioni muscolose e dettagli esclusivi GTI. I cerchi in lega da 19 pollici di serie contribuiscono a darle una presenza più aggressiva, mentre il frontale richiama immediatamente la tradizione GTI grazie all’inconfondibile striscia rossa che attraversa tutta la larghezza dell’auto.

Accanto al logo GTI tridimensionale compaiono i nuovi fari LED Matrix IQ.LIGHT, mentre il paraurti integra elementi verticali a LED e una presa d’aria con motivo a nido d’ape che richiama il mondo del motorsport.

Anche la coda è caratterizzata da dettagli distintivi come lo spoiler posteriore sdoppiato e il grande diffusore nero, elementi che rafforzano l’identità sportiva della vettura pur senza ricorrere a scarichi tradizionali.

L’abitacolo della nuova ID. Polo GTI riprende l’atmosfera delle GTI classiche mescolandola con un’impostazione fortemente tecnologica. Dominano i colori rosso e nero, con cuciture rosse a contrasto, dettagli sportivi sul volante e sedili specifici rivestiti in ArtVelours Eco Soul.

Grande protagonista è il tessuto Superclark, reinterpretazione moderna del celebre motivo tartan delle GTI storiche. I sedili sportivi integrano il logo GTI illuminato, mentre il volante multifunzione ospita il comando dedicato alla modalità GTI.

Uno degli elementi più originali della nuova ID. Polo GTI è la modalità Retro del Digital Cockpit. Attivandola tramite il volante, la strumentazione digitale riproduce la grafica della storica Golf I restyling, creando un collegamento diretto con il passato del marchio.

Anche il display centrale da 12,9 pollici propone dettagli grafici ispirati agli anni Ottanta, come la visualizzazione delle tracce musicali sotto forma di audiocassetta. Un omaggio nostalgico che si abbina però a tecnologie moderne come la Mobile Device Key, che permette di aprire e avviare l’auto tramite smartphone.

Grazie alla piattaforma MEB+, la nuova ID. Polo GTI offre un’abitabilità superiore rispetto alla Polo termica che andrà a sostituire. Lo spazio interno cresce sensibilmente, così come la capacità del bagagliaio che passa da 351 a 441 litri, raggiungendo 1.243 litri abbattendo i sedili posteriori.

La compatta elettrica supporta anche la funzione Vehicle-to-Load, utile per alimentare dispositivi esterni come e-bike o accessori elettrici, mentre il gancio traino opzionale permette di trainare rimorchi fino a 1,2 tonnellate.

La nuova ID. Polo GTI sarà disponibile con il più recente sistema Connected Travel Assist, capace di utilizzare dati online per migliorare la guida assistita. Tra le novità più interessanti c’è il riconoscimento dei semafori: il sistema può rilevare un rosso e arrestare automaticamente la vettura entro i limiti previsti.

Debutta inoltre il sistema One-Pedal Driving, che consente di rallentare in modo marcato semplicemente rilasciando il pedale dell’acceleratore, migliorando comfort ed efficienza nella guida urbana.

La prevendita della nuova Volkswagen ID. Polo GTI partirà ufficialmente a metà ottobre, segnando l’inizio di una nuova generazione di sportive compatte elettriche firmate GTI.