Fiorello, satira e ironia su Meloni, Schlein, cinema e cronaca a La Pennicanza

Fiorello e Biggio tornano a La Pennicanza affrontando con ironia Meloni, Schlein, i fondi al cinema e cronaca romana tra satira e battute pungenti.

Fiorello e Biggio hanno dato il via a una nuova puntata di La Pennicanza su Rai Radio2, regalando al pubblico un pomeriggio di satira e risate legate all'attualità politica, cinematografica e sportiva.

L'apertura è stata dedicata ai David di Donatello, con una serie di battute taglienti sui nuovi fondi al cinema. Fiorello ha così scherzato: Sappiamo i titoli dei film che avranno le sovvenzioni: 'Natale a Predappio' di De Laurentiis, 'Quando i treni arrivavano in orario' di Garrone e uno di Milani, 'Manganelli'. Poi un remake firmato Manetti Brothers: 'Il diavolo veste camicia nera'!

Non è mancato un richiamo al caso delle foto generate dall'intelligenza artificiale che hanno avuto come protagonista Giorgia Meloni. Con tagliente ironia, Fiorello ha citato anche Elly Schlein: La Schlein ha confermato: 'Vero, in giro ci sono anche mie foto senza eskimo!' E ha continuato, entrando nel vivo della satira politica: Alla Meloni è stato detto che non doveva postarla. Io gli ho chiesto il motivo e me l'ha spiegato: è stata insultata, le è stato detto 'non si vergogna a fare foto così?' e allora è dovuta intervenire. Io ho avuto lo stesso problema, girano foto mie in intimo sul web. La cosa strana? Che non sono foto fake!

L'appuntamento ha virato poi verso la cronaca romana, prendendo di mira l'aumento del consumo di stupefacenti nella Capitale. Il conduttore ha commentato: Poi dici che vediamo i cinghiali… dovremmo vedere gli unicorni! Ormai con la cocaina ci fanno pure la carbonara. Leggo ancora: 'Chili di hashish camuffati da caffè'. Le guardie quando li fermano chiedono 'Scusi, ma quella è droga?'. E loro: 'What else?'

Finale dedicato allo sport e all'attesa per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Con un tono surreale, Fiorello ha immaginato una telefonata con il fratello Mark: Il programma? Allenamenti? Ma quali allenamenti! Non si deve allenare… si deve allontanare dal tennis, sennò le partite durano 2 minuti! Lo stiamo tenendo fermo, anzi lo bendiamo, non deve capire nemmeno dov'è! Per la prima partita gli toglieremo le corde dalla racchetta, poi gli abbiamo preso uno psicologo per motivarlo… a perdere! Oggi Gualtieri ci ha chiamato per dire di venire qua… Jannik ha fatto il testimone dei Vespasiani di Roma, i bagni pubblici! I VespaSinner: l'unico vespasiano a forma di Coppa Davis, perché siamo fatti della stessa goccia!

La Pennicanza si conferma appuntamento imperdibile, capace di unire satira, attualità e intrattenimento con la cifra inconfondibile di Fiorello e Biggio.