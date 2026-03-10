Ford amplia l’accesso alla guida assistita con le nuove BlueCruise Edition di Kuga e Puma

Ford Motor Company amplia la diffusione delle tecnologie di assistenza alla guida introducendo le nuove BlueCruise Edition su due dei suoi modelli più apprezzati in Europa: Ford Kuga e Ford Puma. Le nuove versioni portano su questi SUV una dotazione tecnologica ancora più avanzata grazie all’integrazione del sistema BlueCruise, la tecnologia di assistenza alla guida di livello 2 che consente di viaggiare con “mani libere, occhi puntati sulla strada”.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Ford per rendere sempre più accessibili le tecnologie di guida assistita. Dopo il debutto europeo del sistema su Ford Mustang Mach‑E, che è stata la prima vettura a introdurre BlueCruise approvato a livello normativo nel mercato europeo, la casa automobilistica punta ora ad estendere questa esperienza anche ai modelli più diffusi della propria gamma.

Secondo Marco Buraglio, amministratore delegato di Ford Italia, la tecnologia ha già dimostrato il suo valore per gli automobilisti: “Il BlueCruise ha già trasformato l’esperienza di guida in autostrada per migliaia di proprietari di veicoli Ford nel mondo. Con queste nuove BlueCruise Edition offriamo versioni distintive di Kuga e Puma e rendiamo la comodità della guida assistita mani libere accessibile come funzionalità standard.”

Le nuove Kuga e Puma BlueCruise Edition sono progettate per ridurre lo stress durante i viaggi in autostrada. Entrambi i modelli includono di serie il Co-Pilot Pack con BlueCruise, utilizzabile senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. Il sistema consente di viaggiare con guida assistita su oltre 135.000 chilometri di autostrade mappate, le cosiddette Blue Zones, distribuite in 16 Paesi europei.

Oltre alla tecnologia, queste versioni introducono anche elementi di design esclusivi che ne rafforzano il carattere distintivo. All’esterno spicca la nuova colorazione Vapor Blue, abbinata al tetto a contrasto e alle calotte degli specchietti nere. I cerchi in lega dedicati completano l’estetica: 18 pollici per Puma e 19 pollici per Kuga. Anche l’abitacolo presenta dettagli specifici, con inserti dei sedili in rilievo e finiture interne nella tonalità Nordic Blue, pensati per valorizzare l’identità delle BlueCruise Edition.

La dotazione tecnologica comprende inoltre la navigazione connessa inclusa senza abbonamento, che sfrutta dati cloud per fornire aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Questo sistema permette di ottimizzare i percorsi e migliorare l’efficienza degli spostamenti, contribuendo a rendere l’esperienza di guida ancora più fluida e intuitiva.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Kuga BlueCruise Edition viene proposta con propulsori plug-in hybrid (PHEV) e full hybrid (HEV). La Puma BlueCruise Edition, invece, è disponibile con motorizzazione EcoBoost Hybrid con trasmissione automatica e anche nella variante Ford Puma Gen‑E completamente elettrica.