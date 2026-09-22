Francesca Michielin lancia il singolo La mia ragazza e annuncia il tour nei teatri

Francesca Michielin pubblica il nuovo singolo La mia ragazza il 25 settembre e annuncia un tour teatrale in Italia, ispirato a temi di sorellanza e identita.

Francesca Michielin torna sulle scene con il nuovo singolo La mia ragazza, in uscita venerdì 25 settembre 2026 per Columbia Records/Sony Music Italy e già disponibile in pre-save. Dopo il successo estivo di Magia Bianca e uno Strega Comanda Summer Tour da oltre 25 date, l'artista si prepara ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso, arricchito dal prossimo tour teatrale previsto per l'autunno.

La mia ragazza si distingue come un brano pop-rock/alt-rock che richiama le sonorità degli anni '80, costruito su un riff di chitarra ispirato all'atmosfera dei The Cure. La canzone rappresenta un vero gioco di prospettive: parte da un immaginario queer per trasformarsi in una storia di sorellanza, perché ciò che accade a una ragazza può appartenere, in qualche modo, a tutte. L'ispirazione nasce dalla figura di Katherina Hetzeldorfer, prima donna registrata ad essere giustiziata nel 1477 per omosessualità, inserita nel drammatico scenario storico della caccia alle streghe destinata a essere teorizzata nel Malleus Maleficarum.

Il tour nei teatri 2026 accompagnerà Francesca Michielin nei principali teatri italiani: il debutto è previsto per l'8 novembre con la data zero a Trento (Auditorium Santa Chiara), per poi continuare a Venezia (Teatro Malibran, 11 novembre), Torino (Teatro Colosseo, 13 novembre), Ancona (Teatro delle Muse, 15 novembre), Firenze (Teatro Verdi, 16 novembre), Bari (Teatro Petruzzelli, 20 novembre), Bologna (Europauditorium, 22 novembre), Trieste (Teatro Rossetti, 23 novembre), Padova (Gran Teatro Geox, 25 novembre), Roma (Teatro Conciliazione, 28 novembre), Milano (Teatro Arcimboldi, 1 dicembre), e infine Napoli (Teatro Augusteo, 3 dicembre).

I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale e nei punti vendita autorizzati, mentre l'organizzatore avverte che non si assume responsabilità per l'acquisto tramite canali diversi da quelli ufficialmente indicati. La nuova avventura live di Francesca Michielin promette di essere un viaggio tra musica, identità e storie di donne, con una narrazione che parte dal passato per parlare al presente.