Karol G domina le classifiche globali: nuovo album, collaborazioni e concerto a San Siro

Karol G si conferma regina della musica latina contemporanea, conquistando da oltre 25 giorni consecutivi la vetta della classifica globale di Spotify con il singolo BbB WOW. La star di Medellín, vincitrice di un Grammy e otto Latin Grammy, continua a lasciare il segno nel panorama internazionale: il tour mondiale Viajando Por El Mundo Tropitour è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, registrando oltre 2 milioni di biglietti venduti in soli quattro giorni.



L'artista colombiana festeggia il successo non solo con numeri da record sulle piattaforme di streaming - oltre 117 miliardi di ascolti complessivi - ma anche sui social media, dove BbB WOW ha ispirato più di 4,2 milioni di contenuti TikTok. Recentemente, durante un memorabile live al MetLife Stadium di New York, Karol G ha presentato in anteprima mondiale la hit insieme a Tainy, Judeline e Rusowsky, regalando ai fan un momento storico.



Parallelamente, il singolo Still, frutto della collaborazione con Bruno Mars, è in forte ascesa nelle radio italiane. Il videoclip della canzone mostra per la prima volta i due artisti insieme dal vivo sul palco del SoFi Stadium di Los Angeles, alternando scene intime in bianco e nero con l'entusiasmo del pubblico in uno stadio completamente sold-out.



In una recente intervista, Karol G ha dichiarato: Ho sempre avuto in mente di fare musica in inglese, ma è una cosa su cui non ho mai insistito, ed è stata questa canzone a trovare me. Sono davvero entusiasta all'idea di una canzone come questa in inglese, non perché voglia cambiare chi sono, ma perché ho anche tantissimi fan la cui lingua madre è l'inglese, e un giorno volevo potermi rivolgere a loro da quella prospettiva.



Il nuovo album, No Me Arrepiento De Sentir Tanto, pubblicato ad agosto, segna un altro traguardo nella carriera della popstar. Il disco vanta collaborazioni di livello mondiale: oltre a Bruno Mars nella sopracitata Still, anche Drake nella traccia latina Ahí e Greg González dei Cigarettes After Sex in Después de ti. L'album affronta tematiche universali come nostalgia, libertà, amore e trasformazione, fondendo le esperienze personali di Karol con quelle dei suoi fan di tutto il mondo.



La tracklist offre una panoramica sulle diverse sfumature emotive ed estetiche dell'artista, dai ricordi intimi ai brani che celebrano la libertà dal dolore passato. La produzione coinvolge nomi prestigiosi come Cashmere Cat, Ovy On The Drums, Tainy, Omar Fedi e Sky Rompiendo, rafforzando la natura fortemente internazionale del progetto.



L'annuncio più atteso per il pubblico italiano è la data del concerto-evento allo Stadio San Siro di Milano il 24 luglio 2027: un appuntamento imperdibile che conferma la crescita di Karol G come fenomeno live globale.



Karol G ha dimostrato la propria versatilità collaborando con artisti come Shakira, Andrea Bocelli e contribuendo alla colonna sonora del film Barbie. Ha anche partecipato come attrice nella serie di successo Griselda e, nel 2025, è stata protagonista di un documentario Netflix dedicato alla sua ascesa.



L'icona pop è destinata a lasciare un segno indelebile nella storia della musica latina e globale, grazie alla sua capacità di rinnovarsi e restare sempre autentica.