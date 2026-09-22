Bresh esordisce in libreria con un romanzo e annuncia il grande evento MILANO MAREA

Bresh, uno dei nomi di spicco della nuova scena urban italiana, si prepara a vivere un autunno ricco di emozioni con l'esordio letterario e l'annuncio di un grande evento live.

A partire dal 6 ottobre, il cantautore genovese pubblicherà il suo primo romanzo intitolato Nessuno ci insegna a cadere (Rizzoli, 240 pagine, 17 euro). Il libro, impreziosito da una narrazione intensa e poetica, invita a riflettere sulle scelte considerate immutabili e su quanto sia fondamentale saper ricominciare dopo una caduta. Come si legge tra le sue pagine: "Forse non ci si doveva struggere alla ricerca del significato della vita. Forse bisognava soltanto vivere".

La trama segue le vicende di Diego e Camilla, due adolescenti le cui vite si intrecciano in seguito a un incidente in cui un misterioso libro scatena una serie di eventi imprevisti. Sullo sfondo la drammatica caduta del Ponte delle Cicale e i sogni, spesso imposti, dei giovani protagonisti. Il romanzo offre anche un curioso viaggio immaginario attraverso i segni di punteggiatura, che diventano personaggi impegnati in una stravagante odissea tra le pagine.

Il libro sarà presentato e firmato personalmente da Bresh nelle principali città italiane: il 5 ottobre a Milano presso Mondadori Duomo, il 6 ottobre nei Giardini Luzzati di Genova e il 7 ottobre a Roma alla Feltrinelli di Via Appia Nuova. La partecipazione agli incontri potrà essere gestita tramite i canali web e social delle librerie.

Sul fronte musicale, prosegue inarrestabile l'ascesa di Bresh, che annuncia MILANO MAREA, il primo grande evento live all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, in programma sabato 11 settembre 2027 nell'ambito di I-DAYS Milano. Un appuntamento unico per celebrare il legame con i fan e raccogliere l'eredità di una serie di sold out a Genova e Roma che hanno consolidato la fama dell'artista negli ultimi anni. I biglietti per il concerto sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti.

Parallelamente, Bresh lancia anche Mediterraneo - Dopo il mare, la deluxe edition del suo album certificato triplo platino. Oltre alle 16 tracce della versione originale, questa nuova edizione offre 4 brani inediti e alcuni singoli di successo, tra cui "Da Dio" e "Introvabile" (entrambi oro) e "Serenamente" con JULI. Da mesi, il disco si mantiene stabile tra i più venduti in Italia.

Bresh, al secolo Andrea Brasi, conta 32 certificazioni platino e 17 oro. Originario del collettivo Drilliguria di Genova, si è distinto negli anni per una scrittura accessibile ma profonda e una vocalità in grado di fondere energia e sensibilità. Dopo l'esordio con il mixtape "Cambiamenti" (2012), ha raggiunto la notorietà con i successi "Angelina Jolie" (4 volte platino), "Guasto d'amore" (inno del Genoa, 5 volte platino), fino ai più recenti "Torcida" e "La tana del granchio", presentata al 75° Festival di Sanremo e certificata platino.

Nel 2024, Bresh ha portato la sua musica al Festival di Sanremo sia come ospite che in gara, duettando con nomi come Emma e Cristiano De André in una sentita reinterpretazione di "Crêuza de mä". In parallelo, la sua attività live lo ha portato nei principali palasport e club italiani, con costanti sold out e un rapporto sempre più profondo con il pubblico. La narrazione di Bresh si estende così, oggi, anche alla letteratura, ampliando ancora una volta i confini del suo racconto personale.