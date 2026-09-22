Settembre lancia il nuovo singolo Lentiggini: musica e emozioni tra ricordi e speranza

Disponibile dal 25 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo Lentiggini segna una tappa significativa nel percorso artistico di Settembre. Il brano, pubblicato da Latarma Records e distribuito da ADA/Warner Music Italy, è accompagnato da un videoclip ufficiale lanciato il giorno stesso. Lentiggini nasce dopo il successo di Due settimane, presentato quest'estate sui principali palchi dei festival radiofonici italiani.



Con Lentiggini, il cantautore si focalizza sulla frattura che si crea quando due persone smettono di camminare insieme, trasformando l'assenza, la paura di essere dimenticati e la speranza in versi intensi. In questo paesaggio di ricordi, le lentiggini diventano la coordinata emotiva che resiste al tempo: un dettaglio minimo eppure indelebile, capace di custodire l'essenza di una persona e di riportarla vicina, anche quando l'orizzonte sembra ormai averla allontanata per sempre.



Il nuovo singolo conferma la crescita di Settembre, capace di rendere universali i sentimenti più personali attraverso una scrittura rara e matura. Le fragilità generazionali vengono curate da immagini sincere che incontrano il pubblico più giovane e non solo.



Settembre, nome d'arte di Andrea Settembre (classe 2001, Napoli), si distingue per un timbro vocale graffiante e riconoscibile. Cresciuto tra web e social grazie a una fanbase fedele, conquista un pubblico più ampio nel 2023 con la partecipazione a X Factor dove viene apprezzato per la propria identità e scrittura sotto la guida di Dargen D'Amico.



Nel 2025 arriva il successo definitivo a Sanremo Giovani, trionfando nella categoria Nuove Proposte con il brano Vertebre: il singolo ottiene riconoscimenti come il Premio Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Enzo Jannacci e il Premio SIAE per il miglior videoclip, aggiudicandosi anche il Disco d'Oro.



Il 3 luglio 2026 pubblica Due settimane, singolo presentato in anteprima ai Tim Summer Hits, confermandosi protagonista dei palchi estivi italiani. Lentiggini rappresenta il proseguimento naturale di questo percorso, sottolineando la capacità di Settembre di evolversi senza mai perdere autenticità e profondità.