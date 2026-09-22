Europe: nuovo album 'Come This Madness' e tour mondiale per i 40 anni di The Final Countdown

Gli Europe sono pronti a scuotere la scena musicale internazionale con l'uscita di 'Come This Madness', il loro nuovo album in studio, atteso da anni e in arrivo il 25 settembre per Silver Lining Music. La band svedese, tra le più rappresentative del rock mondiale, ha pubblicato la title track che offre ai fan un assaggio potente e carico di energia del prossimo lavoro discografico.



Il brano si apre con riff metal incisivi e atmosfere cariche di tensione, che esplodono in un ritornello immediato e di forte impatto. L'alternanza tra momenti più delicati e rapide impennate di intensità si unisce all'inconfondibile voce di Joey Tempest e agli assoli di chitarra che restano il marchio di fabbrica della band.



Joey Tempest racconta: Con Come This Madness volevamo scrivere e produrre canzoni con lo spirito di una volta. Ci sono tante melodie e grandi ritornelli, abbiamo lavorato molto sulla produzione. Ci siamo divertiti tantissimo in studio a realizzare questo album. In tutto il disco ci sono forti legami con il nostro passato e penso che molti fan degli Europe lo adoreranno!



Il video ufficiale della title track mostra la band sia sul palco che nel backstage, regalando uno sguardo autentico sulla produzione dell'album, tra l'euforia dei concerti e la vita frenetica di una tournée che già vede moltissime date sold out. L'entusiasmo dei fan è palpabile, con pochissimi biglietti disponibili per le restanti serate del The Final Countdown 40th Anniversary Tour, che toccherà le più importanti città europee e arriverà il 14 ottobre anche a Milano.



Il nuovo album è stato descritto dalla critica internazionale come uno dei vertici musicali degli Europe, incassando recensioni entusiastiche e voti massimi: Un disco elegante, pesante e fortemente melodico. Joey Tempest ha una voce enorme (Fistful of Metal), Davvero, sembra impossibile fare di meglio. Il miglior album dai tempi di Out Of This World? (Metaltalk.net), Nove anni di attesa, ma ne è valsa la pena! (Rock Hard IT).



Il frontman aggiunge: Con questo album credo che ci siamo guardati intorno, osservando quello che sta succedendo nel mondo, e abbiamo provato a raccontarne alcuni aspetti attraverso le canzoni. Ma alla fine resta intrattenimento, resta musica e, soprattutto, deve continuare a essere divertimento!



La tracklist di 'Come This Madness' offre undici brani, tra cui i recenti singoli 'The Cult of Ignorance', 'One on One' e 'Scandinavian Eyes', che confermano la vena creativa e l'intesa del gruppo, formato da Joey Tempest (voce), John Norum (chitarra), John Levén (basso), Mic Michaeli (tastiere) e Ian Haugland (batteria).



L'album sarà disponibile in vinile, CD e digitale, con un artwork originale di Storm Studios, già collaboratori di Pink Floyd e Led Zeppelin. L'occasione coincide anche con i festeggiamenti per i quarant'anni di carriera della band: la line-up è infatti la stessa dal lontano 1984, a conferma di una continuità artistica rara nel panorama rock internazionale.



L'energia degli Europe si trasmette anche attraverso il tour celebrativo, che partirà da Glasgow il 30 settembre e toccherà numerose città europee, tra cui Parigi, Barcellona, Berlino, Varsavia, Stoccolma, Oslo e Tokyo, con molti appuntamenti annunciati già sold out quasi ovunque. Sei date italiane sono previste, con il concerto milanese ad Alcatraz tra i più attesi.



'Come This Madness' si candida a diventare una delle uscite rock più importanti dell'anno, confermando il ritorno in grande stile di una band ancora affamata e capace di sorprendere un pubblico trasversale dopo quattro decenni di successi.