Alberto Fortis torna dopo 12 anni: nuovo singolo e album Sentimental City

Alberto Fortis segna il suo atteso ritorno discografico dopo dodici anni di assenza con il nuovo singolo Shopping con Alanis, disponibile in radio e digitale da venerdì 25 settembre.

Il brano anticipa l'uscita del nuovo album di inediti Sentimental City, fissata per il 23 ottobre sia in formato fisico che digitale. L'annuncio rappresenta un evento atteso da tempo dai fan dell'artista, che tornano così a poter ascoltare la sua nuova musica dopo una lunga pausa compositiva.

Shopping con Alanis nasce dall'incontro tra Fortis e Alanis Morissette a Los Angeles alla fine degli anni '90, ispirato anche dalla collaborazione con importanti produttori come Francis Buckley, Steve Baker ed Eric Dover. L'episodio reale si trasforma in una situazione immaginaria dove il centro commerciale diventa il teatro di un racconto vivace e surreale. Il brano mette in scena un dialogo tra la frenesia degli acquisti e riflessioni profonde sul rapporto tra individuo, natura e comunità, temi cari alla sensibilità artistica di Fortis e influenzati dalla filosofia dei nativi americani.

Con questo nuovo progetto, Fortis offre uno sguardo originale sulla quotidianità contemporanea attraverso un linguaggio che mescola ironia, citazioni e contrasti, trasformando un semplice gesto come lo shopping in uno spunto di osservazione sociale.

Il ritorno sulle scene di Fortis arriva dopo una stagione di grandi successi live che hanno visto l'artista esibirsi con il tutto esaurito al Castello Sforzesco e al Blue Note di Milano, oltre alla partecipazione a importanti festival come Musicultura. L'uscita di Sentimental City segna così una nuova tappa nella carriera di uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana.