Francesco Guccini, una mostra e un catalogo per celebrare parole e memoria

Allo Spazio Gerra di Reggio Emilia, una mostra gratuita omaggia Guccini e il rapporto tra parola, musica e tempo. In uscita anche un catalogo speciale.

Francesco Guccini, icona della canzone d'autore italiana, è protagonista di una mostra che ne celebra la poetica, la memoria e l'impatto culturale allo Spazio Gerra di Reggio Emilia, visitabile gratuitamente fino al 18 ottobre 2026.

Il percorso espositivo, sviluppato su quattro piani per oltre 350 metri quadrati, attraversa nove tematiche centrali attraverso altrettante canzoni, unendo materiali d'archivio, oggetti originali e nuove creazioni di illustratori e fotografi. La mostra prende spunto dal verso "Canterò soltanto il tempo", tratto dalla canzone Il tema (1970), simbolo del rapporto intimo di Guccini con il fluire della memoria e la forza evocativa della parola.

L'esposizione nasce dal lungo confronto tra l'artista e i curatori, costruendo un itinerario autentico tra ricordi, aneddoti e visioni che restituiscono la complessità dell'universo gucciniano. In mostra spiccano le illustrazioni dedicate alle sue canzoni, come l'omaggio di Maurizio Mantovi al primo album Folk Beat n.1, il grande affresco di Silvano Scolari ispirato a Libera nos domine e i lavori di Veronica Ruffato, Gianmario Taurisano, Arianna Lerussi e Simona Costanzo, ciascuno impegnato a reinterpretare graficamente i temi cari al cantautore. Le nuove produzioni fotografiche, tra cui Pavana e ricordi di Paolo Simonazzi e Zeitraum di Kai-Uwe Schulte-Bunert, arricchiscono l'allestimento esplorando i luoghi simbolo e l'idea stessa di scorrere del tempo.

Nell'occasione sarà prossimamente disponibile il catalogo "Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo", realizzato in edizione limitata e acquistabile esclusivamente durante la mostra al prezzo di 35 euro. Curato nei dettagli - 84 pagine, copertina rigida e finiture in lamina argento - contiene anche "Gatti", racconto inedito scritto da Guccini, che regala uno sguardo intimo sulla storica passione dell'artista per i felini. Il volume, pensato come opera autonoma, permette di approfondire i legami tra parole, oggetti e biografia del Maestrone, ampliando la riflessione su temi di memoria e tempo che animano tutto il progetto.

La mostra, promossa dal Comune di Reggio Emilia e creata da ICS - Innovazione Cultura Società ETS, offre un ritratto sincero, privato e pubblico insieme, di Guccini: cantautore, scrittore, narratore e riferimento per intere generazioni. L'esposizione si inscrive nel percorso culturale dello Spazio Gerra, centro dedicato alla cultura popolare contemporanea e si avvale della collaborazione attiva dell'artista e di chi custodisce il suo importante archivio.

Ad accompagnare "Canterò soltanto il tempo" è previsto un ricco calendario di eventi, incontri e performance con esponenti della scena musicale e culturale italiana, per un vero e proprio "semestre gucciniano" che trasforma Reggio Emilia in un luogo di dialogo tra musica, parole, storie e territorio.



