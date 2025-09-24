Connect with us

FrecciaRosa 2025: prevenzione oncologica a bordo treno e negli spazi di FS Logistix

Published

Torna per il quindicesimo anno consecutivo FrecciaRosa, la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica promossa dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Durante tutto il mese di ottobre, viaggiatori e cittadini potranno ricevere consulenze mediche gratuite direttamente a bordo dei treni Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia, oltre che negli spazi di FS Logistix a Scalo San Lorenzo.

La presentazione ufficiale si è svolta a Roma alla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, del Presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli, del Presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla, della Fondatrice di Fondazione IncontraDonna Adriana Bonifacino e di rappresentanti delle principali istituzioni sanitarie e sportive italiane.

Ogni giorno in Italia oltre 1.000 persone ricevono una diagnosi di tumore e solo nel 2024 i nuovi casi stimati sono stati 390.100. Secondo gli esperti, fino al 40% dei casi di cancro può essere evitato grazie a corretti stili di vita e alla partecipazione ai programmi di screening gratuiti del Servizio Sanitario Nazionale.

Portare la prevenzione sempre più vicino ai cittadini è una priorità assoluta – ha spiegato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci –. Vincere il cancro è una sfida che abbiamo messo al primo posto e campagne come FrecciaRosa rappresentano un contributo fondamentale”.

Il Presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli, ha sottolineato come l’iniziativa abbia trasformato treni e stazioni in luoghi di informazione e sensibilizzazione, raggiungendo in quindici anni milioni di viaggiatori.

Nell’ultima edizione, FrecciaRosa ha coinvolto 42 milioni di passeggeri, erogato 1.500 prestazioni mediche, distribuito oltre 22.700 copie del Vademecum della Salute e realizzato più di 200 screening gratuiti a Scalo San Lorenzo.

Per il 2025, la campagna introduce un nuovo claim – “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi” – insieme a un logo rinnovato e a un nuovo sito web, frecciarosa.it. Quest’anno si aggiungono anche le collaborazioni con FIGC e Federazione Italiana Rugby, che sosterranno la diffusione dei messaggi di prevenzione. Inoltre, Fondazione IncontraDonna destinerà risorse a un progetto di ricerca sul tumore al seno, rafforzando il valore scientifico e sociale dell’iniziativa.

Un riconoscimento speciale è stato conferito a Carolyn Smith, premiata come Special Ambassador per il suo costante sostegno al progetto.

Il progetto farà tappa anche in Campania, il 6 ottobre, sui treni regionali Napoli–Caserta: il regionale 21409 in partenza da Napoli Centrale alle 09:29 e il regionale 5775 in partenza da Caserta alle 10:20. I passeggeri potranno ricevere consulenze mediche gratuite a bordo, oltre alla possibilità di prenotare teleconsulti online per ulteriori chiarimenti da approfondire nelle strutture sanitarie.

L’appuntamento centrale sarà il 21 ottobre a Scalo San Lorenzo (Roma), negli spazi di FS Logistix, dove il truck della prevenzione offrirà screening gratuiti per la diagnosi precoce del tumore al seno e la vaccinazione contro l’HPV, in collaborazione con ASL Roma 1 e Università La Sapienza.

FrecciaRosa ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre alla Medaglia del Presidente della Repubblica per il terzo anno consecutivo. L’iniziativa, diventata un punto di riferimento per la prevenzione oncologica in Italia, conferma come la sinergia tra istituzioni, medici, volontari e aziende pubbliche possa generare un impatto concreto sulla salute della collettività.

