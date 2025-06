FUJIFILM rivoluziona la fotografia con le novità della Serie X: X-E5 e obiettivo XF23mmF2.8

Nel panorama delle fotocamere digitali, FUJIFILM continua a distinguersi con innovazioni entusiasmanti. Oggi, il marchio giapponese presenta due novità della Serie X che promettono di trasformare l’esperienza fotografica per gli appassionati di tutto il mondo: la fotocamera X-E5 e l’obiettivo FUJINON XF23mmF2.8 R WR.

La nuova fotocamera FUJIFILM X-E5 unisce in modo sorprendente alte prestazioni e design raffinato. Dotata di un sensore da 40,2 megapixel, un processore ad alta velocità e un sistema di stabilizzazione a cinque assi fino a 7 stop, la X-E5 rappresenta una rivoluzione nel piacere di fotografare. È la prima della Serie X a incorporare una calotta superiore in alluminio lavorato, conferendo un tocco di eleganza e durabilità.

Pensata per chi desidera portare sempre con sé la passione per la fotografia, la X-E5 si distingue per la sua versatilità e facilità d’uso, risultando perfetta sia per i fotografi esperti sia per i nuovi appassionati. Disponibile nelle eleganti versioni Black e Silver, sarà in vendita da agosto 2025 con i seguenti prezzi al pubblico: 1.599,99 euro IVA inclusa solo corpo, e 1.849,99 euro IVA inclusa in kit con l’obiettivo XF23mmF2.8 R WR.

Ad affiancare la X-E5 troviamo il FUJINON XF23mmF2.8 R WR, un obiettivo che promette di affermarsi come il nuovo punto di riferimento per leggerezza e versatilità. Con una lunghezza focale equivalente a 35 mm nel formato pieno e un peso di soli 90 grammi, rappresenta la sintesi perfetta tra portabilità e prestazioni elevate. Progettato per integrarsi alla perfezione con le fotocamere mirrorless della Serie X, offre immagini di alta qualità compatibili con sensori da 40,2 megapixel.

Che si tratti di scatti quotidiani, paesaggi, ritratti o macrofotografia, l’obiettivo XF23mmF2.8 R WR è pensato per affrontare con agilità ogni situazione fotografica. Disponibile in versione Black o Silver, il suo arrivo sul mercato è previsto per dicembre 2025 a un prezzo indicativo di 499,99 euro IVA inclusa.

Con queste novità, FUJIFILM continua a dimostrare la sua dedizione alla qualità e all’innovazione nel mondo della fotografia digitale. La X-E5 e l’obiettivo XF23mmF2.8 R WR promettono di ispirare e entusiasmare fotografi di ogni livello, aprendo nuove possibilità creative e arricchendo l’esperienza fotografica quotidiana.