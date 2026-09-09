Sony lancia SEL814G: il primo obiettivo zoom fisheye G Lens per Alpha full-frame

Sony amplia la sua offerta per i fotografi e videomaker con l'annuncio di SEL814G, il primo obiettivo zoom fisheye della gamma G Lens per fotocamere Alpha full-frame con attacco E. Questo nuovo modello, disponibile da fine settembre 2026, introduce una copertura di zoom da 8mm a 14mm che permette di ottenere effetti fisheye sia circolari che diagonali, garantendo una risoluzione elevata su tutta la gamma.

Progettato per utilizzi in ambiti come paesaggi, architettura, sport e produzione video, SEL814G si distingue per il corpo compatto e leggero: soli 314 g di peso e dimensioni ridotte (diametro massimo 63,1 mm, lunghezza 82,8 mm). Il design interno dello zoom limita gli spostamenti del baricentro durante le riprese, facilitando così l'uso con gimbal, rig e anche a mano libera.

L'obiettivo offre un angolo di campo di 180 gradi sia in modalità fisheye circolare (8mm) sia diagonale (14mm). Questa caratteristica consente di adattare creativamente l'inquadratura per progetti fotografici e video diversi, dal close-up paesaggistico alle scene d'azione sportive. Per quanto riguarda le prestazioni ottiche, il design si avvale di vetro ED (Extra-low Dispersion) ed elementi asferici che riducono le aberrazioni cromatiche e mantengono alta la nitidezza delle immagini su tutta l'area.

La distanza minima di messa a fuoco pari a 0,15 m e un ingrandimento massimo di 0,22x rendono possibili primi piani d'impatto sfruttando l'effetto fisheye. Inoltre, il SEL814G introduce nuove opportunità creative nella produzione di contenuti spaziali e VR: utilizzato in doppia configurazione con VENICE Extension System Mini, consente di distanziare gli assi ottici circa quanto la distanza interpupillare umana, offrendo un senso di profondità più naturale.

La messa a fuoco automatica è veloce e precisa, mentre la modalità manuale offre una risposta lineare ottimale anche per i video. Sono presenti controlli dedicati sul corpo dell'obiettivo: selettore della modalità di messa a fuoco, blocco dello zoom, ghiera del diaframma regolabile. L'obiettivo inoltre è progettato per resistere a polvere e umidità* e presenta un rivestimento al fluoro sull'elemento frontale per agevolare l'utilizzo anche all'esterno.

L'obiettivo compatto e leggero offre diverse prospettive fisheye, da quelle circolari fino alle diagonali, con un'elevata risoluzione su tutta la gamma di zoom.

Il SEL814G sarà esposto durante IBC 2026 e si rivolge tanto a fotografi professionisti quanto a creatori di contenuti e cineasti che cercano nuovi modi per esprimere la propria creatività attraverso la tipica qualità e affidabilità Sony.