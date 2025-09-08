Gardaland Oktoberfest 2025: il Parco si trasforma in un angolo di Baviera

Dal 13 al 29 settembre 2025 Gardaland Resort ospita il Gardaland Oktoberfest, l’evento che porta nel cuore del Lago di Garda tutta la magia e la tradizione della celebre festa bavarese. Per oltre due settimane, il Parco si veste di colori, musica e sapori autentici, regalando un’esperienza unica a famiglie, gruppi di amici e appassionati della cultura tedesca.

Le strade del Parco si riempiono di decorazioni bianco-azzurre, festoni floreali e grandi tavolate in legno, ricreando lo spirito conviviale dell’Oktoberfest. I visitatori possono immergersi in un mondo di allegria tra alberi della cuccagna, carri scenografici e la mascotte Prezzemolo in costume tradizionale, sempre pronto a scattare selfie con gli ospiti.

Ogni giornata inizia con il suggestivo Welcome Show, che rievoca la cerimonia di spillatura dalla gigantesca botte posta all’ingresso, tra coriandoli e stelle filanti che segnano l’avvio della festa.

Il programma dell’Oktoberfest 2025 è ricco di intrattenimento. Tra i più attesi, Alle Zusammen…Prosit, spettacolo itinerante che culmina in Piazza Jumanji, e il nuovo show OktoberWEST, con musica dal vivo, danze popolari e comicità travolgente.

Non mancano gli appuntamenti già amati dal pubblico, come lo spettacolo futuristico A.I. – The Future is Here al Gardaland Theatre, e la grande novità Bim Bum Bam Live in versione Oktoberfest, che riporta sul palco Uan e i personaggi simbolo degli anni ’80 e ’90 in occasione del 50° anniversario del Parco.

Il Gardaland Oktoberfest non è solo spettacolo, ma anche un viaggio nei sapori della Baviera. Tra le proposte più apprezzate ci sono hamburger con pane laugen e speck, bretzel in diverse varianti, currywurst e taglieri di speck, senza dimenticare le croccanti patate tirolesi.

Quest’anno il Parco annuncia una prestigiosa collaborazione con i birrifici di Monaco di Baviera Spaten e Löwenbräu, che insieme alla Franziskaner Weissbier porteranno nel cuore del Garda il meglio della tradizione birraia tedesca. Per gli appassionati sono disponibili speciali Beer Experience e Beer & Food Experience, arricchite da gadget e vantaggi esclusivi.

Oltre all’Oktoberfest, Gardaland offre anche l’accesso al LEGOLAND® Water Park e al Gardaland SEA LIFE Aquarium, per un’esperienza completa che unisce divertimento, relax e scoperta. Inoltre, grazie ai pacchetti negli hotel tematizzati del Resort, i visitatori possono vivere un soggiorno unico con promozioni speciali.

Durante il periodo dell’Oktoberfest, Gardaland resterà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00, il sabato fino alle 21:00 e la domenica fino alle 20:00. Tutte le informazioni aggiornate e le prevendite sono disponibili sul sito del parco.