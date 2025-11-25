Connect with us

Hi, what are you looking for?

natale, decorazioni, hotel, 2010

Spettacolo

Gardaland Resort celebra il Capodanno 2026 con “Shine On ’75”: una notte anni ’70 tra gusto, musica e magia

Published

Il 31 dicembre 2025 Gardaland Resort si prepara a salutare il nuovo anno con un evento esclusivo che promette di trasformare la notte di Capodanno 2026 in un’esperienza indimenticabile. Si chiama Shine On ’75 ed è molto più di una semplice festa: è un viaggio nel tempo, un omaggio agli anni ’70 e all’anno simbolo in cui Gardaland ha aperto per la prima volta le sue porte, nel 1975, dando il via a una storia lunga mezzo secolo.

All’interno degli hotel del Resort, ritmo, colori e atmosfere vintage faranno da cornice a una serata pensata per famiglie, coppie e appassionati del Parco, unendo intrattenimento, alta cucina e celebrazione di un 50° anniversario che sta per concludersi nel segno delle emozioni.

La serata di Capodanno a Gardaland Resort prenderà il via alle ore 20:00, con animazione e musica capaci di coinvolgere ospiti di tutte le età. Il cuore dell’esperienza sarà il cenone, concepito come un vero percorso gastronomico che si apre con un calice di benvenuto e prosegue con entrée, antipasti, primi e portata principale, valorizzando ingredienti di qualità e abbinamenti raffinati.

Tra le proposte spiccano le code di gambero rosa con salsa cocktail e pane panko alle erbe, accompagnate da cuore di lattuga e crema di limone, il risotto carnaroli mantecato con polpa e crema di scampi, arricchito da carciofo croccante, pomodorini semi-dry e bottarga di muggine sarda, fino al tournedos di filetto di manzo al pepe verde, servito con spinacio fresco all’olio novello, salsa bernese agli agrumi e patate novelle alla paprica dolce. Non mancano opzioni vegetariane, vegane e gluten-free, oltre a un menù studiato appositamente per i più piccoli.

Il gran finale gastronomico è affidato al dessert di fine anno, una reinterpretazione contemporanea della classica crêpe suzette, seguito dal pandoro della tradizione veronese e dal brindisi di mezzanotte. Come da tradizione portafortuna, dopo lo scoccare del nuovo anno arrivano anche cotechino artigianale e lenticchie in versione finger-food.

Dopo la mezzanotte, Shine On ’75 continua con un ricco programma musicale e di intrattenimento, tra grandi classici, ospiti in pista e un clima di festa che accompagnerà l’ingresso nel 2026, mantenendo vivo quello spirito coinvolgente e distintivo che da 50 anni rende Gardaland un punto di riferimento nel panorama del divertimento europeo.

Per chi desidera vivere l’esperienza completa, Gardaland Resort propone pacchetti speciali Capodanno con soggiorno e cenone a partire da 359 euro a persona. L’offerta include almeno due notti negli hotel tematizzati, Gardaland Hotel o Gardaland Adventure Hotel, con colazione, ingresso a Gardaland Park per due giorni e un accesso al SEA LIFE Aquarium per persona. L’evento Shine On ’75 è incluso per gli ospiti del Gardaland Hotel presso il Wonder Restaurant e per quelli del Gardaland Adventure Hotel al Tutankhamon Restaurant.

A rendere la notte ancora più immersiva sarà il dress code anni ’70, un invito rivolto a tutti gli ospiti a interpretare in chiave personale lo spirito di Shine On ’75, tra abiti iconici, glitter, colori e richiami disco. Un dettaglio che trasformerà l’arrivo del Capodanno 2026 a Gardaland in una vera celebrazione collettiva di stile, musica e divertimento.

Con Shine On ’75, Gardaland Resort non propone solo una festa, ma un’esperienza completa che unisce Capodanno, soggiorno, parco divertimenti e intrattenimento, confermandosi una delle destinazioni più originali e coinvolgenti per iniziare il nuovo anno all’insegna della magia.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Motori

Škoda presenta due nuove sportive: Elroq RS Matt Edition e Fabia 130

Motori

Toyota porta energia e innovazione sulle piste con lo SnowBeat Tour by RDS

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Gardaland Resort celebra il Capodanno 2026 con “Shine On ’75”: una notte anni ’70 tra gusto, musica e magia

Sport

Panini lancia la prima collezione di figurine interamente dedicata alla Serie BKT

Motori

Lepas accende il Natale di Milano con “UNSEEN” a Portanuova
arte moderna europea Roma Ara Pacis

Società

Impressionismo ed Oltre. Da Detroit all’Ara Pacis cinquantadue capolavori dell’arte moderna europea

Spettacolo

Laura Pausini annuncia “Io Canto 2” e un nuovo tour mondiale dal 2026 al 2027

Motori

XPENG Italia rinnova la partnership con Electrip: wallbox e 3.000 kWh inclusi con G6 e G9 MY26

Società

“Realpolitik” torna su Retequattro: politica, sicurezza e overtourism al centro della puntata

Spettacolo

Mimmo Locasciulli celebra 50 anni di carriera con il gran finale del tour “Dove lo sguardo si perde”

Società

Suzuki e Fraglia Vela Riva insieme per la Giornata Ecologica del Lago di Garda

Spettacolo

“LA RIVOLTA DELLA GIOIA”: grande successo per il debutto mondiale dello spettacolo musicale

Spettacolo

“Gomorra – Le Origini”, due anteprime esclusive per i fan a Roma e Napoli

Spettacolo

CLEMENTINO: il 28 dicembre torna a casa per il suo “GRANDE ANIMA LIVE TOUR 2025”

Motori

Triumph presenta le nuove Tracker 400 e Thruxton 400: stile e prestazioni nella gamma Modern Classics

Motori

Suzuki Hayabusa MY2026: l’evoluzione della specie

Motori

L’arte di guidare in inverno secondo Mazda: sicurezza, comfort e tecnologia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

A Gorizia è stata inaugurata la DAG – Digital Art Gallery, un nuovo spazio immersivo che trasforma la storica Galleria Bombi in un’installazione digitale...

3 ore ago

Spettacolo

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dai cittadini e dai visitatori della Capitale. Il...

2 giorni ago

Turismo

Gardaland Resort inaugura la stagione invernale con un’edizione “Fuori dagli schermi”

Gardaland Resort accende la magia del Natale con la nuova stagione invernale “Fuori dagli schermi”, un’esperienza pensata per trasformare il mondo del gaming in...

6 giorni ago

Turismo

Supermagic debutta a Gardaland con “Arcano” per il Ponte dell’Immacolata

Il Ponte dell’Immacolata 2024 segnerà un momento speciale per gli appassionati di magia e spettacolo. Per la prima volta, il celebre festival internazionale di...

25 Novembre 2025