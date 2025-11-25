Gardaland Resort celebra il Capodanno 2026 con “Shine On ’75”: una notte anni ’70 tra gusto, musica e magia

Il 31 dicembre 2025 Gardaland Resort si prepara a salutare il nuovo anno con un evento esclusivo che promette di trasformare la notte di Capodanno 2026 in un’esperienza indimenticabile. Si chiama Shine On ’75 ed è molto più di una semplice festa: è un viaggio nel tempo, un omaggio agli anni ’70 e all’anno simbolo in cui Gardaland ha aperto per la prima volta le sue porte, nel 1975, dando il via a una storia lunga mezzo secolo.

All’interno degli hotel del Resort, ritmo, colori e atmosfere vintage faranno da cornice a una serata pensata per famiglie, coppie e appassionati del Parco, unendo intrattenimento, alta cucina e celebrazione di un 50° anniversario che sta per concludersi nel segno delle emozioni.

La serata di Capodanno a Gardaland Resort prenderà il via alle ore 20:00, con animazione e musica capaci di coinvolgere ospiti di tutte le età. Il cuore dell’esperienza sarà il cenone, concepito come un vero percorso gastronomico che si apre con un calice di benvenuto e prosegue con entrée, antipasti, primi e portata principale, valorizzando ingredienti di qualità e abbinamenti raffinati.

Tra le proposte spiccano le code di gambero rosa con salsa cocktail e pane panko alle erbe, accompagnate da cuore di lattuga e crema di limone, il risotto carnaroli mantecato con polpa e crema di scampi, arricchito da carciofo croccante, pomodorini semi-dry e bottarga di muggine sarda, fino al tournedos di filetto di manzo al pepe verde, servito con spinacio fresco all’olio novello, salsa bernese agli agrumi e patate novelle alla paprica dolce. Non mancano opzioni vegetariane, vegane e gluten-free, oltre a un menù studiato appositamente per i più piccoli.

Il gran finale gastronomico è affidato al dessert di fine anno, una reinterpretazione contemporanea della classica crêpe suzette, seguito dal pandoro della tradizione veronese e dal brindisi di mezzanotte. Come da tradizione portafortuna, dopo lo scoccare del nuovo anno arrivano anche cotechino artigianale e lenticchie in versione finger-food.

Dopo la mezzanotte, Shine On ’75 continua con un ricco programma musicale e di intrattenimento, tra grandi classici, ospiti in pista e un clima di festa che accompagnerà l’ingresso nel 2026, mantenendo vivo quello spirito coinvolgente e distintivo che da 50 anni rende Gardaland un punto di riferimento nel panorama del divertimento europeo.

Per chi desidera vivere l’esperienza completa, Gardaland Resort propone pacchetti speciali Capodanno con soggiorno e cenone a partire da 359 euro a persona. L’offerta include almeno due notti negli hotel tematizzati, Gardaland Hotel o Gardaland Adventure Hotel, con colazione, ingresso a Gardaland Park per due giorni e un accesso al SEA LIFE Aquarium per persona. L’evento Shine On ’75 è incluso per gli ospiti del Gardaland Hotel presso il Wonder Restaurant e per quelli del Gardaland Adventure Hotel al Tutankhamon Restaurant.

A rendere la notte ancora più immersiva sarà il dress code anni ’70, un invito rivolto a tutti gli ospiti a interpretare in chiave personale lo spirito di Shine On ’75, tra abiti iconici, glitter, colori e richiami disco. Un dettaglio che trasformerà l’arrivo del Capodanno 2026 a Gardaland in una vera celebrazione collettiva di stile, musica e divertimento.

Con Shine On ’75, Gardaland Resort non propone solo una festa, ma un’esperienza completa che unisce Capodanno, soggiorno, parco divertimenti e intrattenimento, confermandosi una delle destinazioni più originali e coinvolgenti per iniziare il nuovo anno all’insegna della magia.