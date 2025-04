Gardaland Resort celebra la sua 50ª Stagione con grandi novità e iniziative speciali

Sabato 5 aprile Gardaland Resort ha inaugurato ufficialmente la sua 50ª stagione, un traguardo significativo che celebra la lunga storia del Parco e promette nuove esperienze coinvolgenti per visitatori di tutte le età.

“Gardaland celebra la sua 50ª stagione con un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione.” – afferma Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Gardaland Resort. Il Parco si prepara ad accogliere gli ospiti con entusiasmo, grazie alla presenza di Prezzemolo, il simpatico mascotte, che sfoggerà un elegante abito dorato in onore di questo importante anniversario.

Una delle novità più attese è sicuramente A.I. The Future is Here, il nuovo spettacolo al Gardaland Theater dedicato all’intelligenza artificiale, progettato per coinvolgere e divertire il pubblico attuale. Inoltre, per rendere omaggio alla storia del Parco, sono previsti eventi speciali come Bim Bum Bam Live. In occasione del 50° anniversario, Gardaland Resort ha introdotto iniziative speciali per ringraziare coloro che hanno contribuito al suo successo in questi decenni, come l’ingresso gratuito al Parco nel giorno del proprio compleanno. I primi dati sulle prenotazioni e gli abbonamenti confermano un crescente entusiasmo tra i visitatori italiani, pronti a festeggiare questo significativo traguardo insieme al Parco.

Nei prossimi giorni, con le festività pasquali e i ponti primaverili, ci si aspetta un’affluenza importante anche da parte dei turisti stranieri. Per questo motivo, Gardaland offre la possibilità di prenotare online negli alberghi del Resort e effettuare il check-in in modo digitale, per garantire un’esperienza senza intoppi.

“Sabato 12 aprile debutta in anteprima mondiale Animal Treasure Island, una nuova esperienza esclusiva di Gardaland che conferma il ruolo centrale del Resort nel panorama dell’intrattenimento europeo”, annuncia Cigarini. Si tratta di un’emozionante dark ride acquatica, sviluppata appositamente per celebrare il 50° anniversario del Parco, che promette un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Con tecnologie all’avanguardia, schermi, effetti speciali e un coinvolgente storytelling, Animal Treasure Island ridefinirà il concetto di avventura, offrendo ai visitatori un viaggio senza precedenti all’interno del mondo di Gardaland. Le celebrazioni per la 50ª stagione di Gardaland Resort promettono entusiasmo, divertimento e grandi emozioni per tutti i visitatori, italiani e stranieri. Un mix perfetto tra tradizione e innovazione che renderà indimenticabile l’esperienza di chi varcherà le porte del Parco.