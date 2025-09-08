Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Gardaland Resort celebra un anno da record. Nel 2025, il parco divertimenti più amato d’Italia taglia un doppio traguardo mozzafiato: 50 milioni di Ospiti hanno sfidato le emozioni di Shaman, la prima montagna russa permanente costruita in Italia, inaugurata nel lontano 1985 e oggi simbolo di pura adrenalina.

In concomitanza con il 50° anniversario di Gardaland Resort, Shaman festeggia 40 anni di corse da brivido. Un risultato che conferma il ruolo di Gardaland come icona del divertimento in Italia e in Europa, capace di unire tradizione e innovazione in un’esperienza senza tempo.

Oggi, per celebrare l’eccezionale traguardo, scheletri, zombie e personaggi spettrali hanno preso posto sui treni di Shaman, sfrecciando tra curve mozzafiato, discese da 25 metri e giri della morte a oltre 70 km/h. Il percorso, tra una curva di 180°, un doppio “killer loop”, un’avvitante “air time hill” e un’elica finale di 360°, continua a regalare brividi puri e divertimento senza limiti.

Il successo arriva nel pieno di Gardaland Magic Halloween, la stagione più “spaventosamente memorabile” dell’anno. Per 31 giorni consecutivi, il Resort si trasforma in un universo di emozioni e paura su misura per ogni tipo di visitatore. I venerdì sera sono dedicati ai più coraggiosi, con atmosfere dark, aree zombie, horror dj set e colpi di scena mozzafiato, mentre le giornate infrasettimanali e i weekend offrono un’esperienza più family-friendly, tra spettacoli magici, risate e un pizzico di brivido che rende ogni momento indimenticabile.

Con 50 milioni di persone che hanno sfidato la potenza di Shaman e 50 anni di storia che continuano a evolversi, Gardaland Resort si conferma il cuore pulsante del divertimento italiano, un luogo dove ogni corsa è una storia da vivere, ogni stagione una nuova avventura e ogni emozione un ricordo da portare con sé.

Gardaland Magic Halloween e i festeggiamenti per il 40° anniversario di Shaman sono la dimostrazione che la magia del parco di Castelnuovo del Garda non conosce età: un mix perfetto di adrenalina, spettacolo e fantasia che continua a conquistare milioni di visitatori, anno dopo anno.