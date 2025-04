Gardaland Resort festeggia il 50esimo Anniversario e inaugura Animal Treasure Island

Gardaland Resort celebra il suo 50° anniversario in grande stile, inaugurando la stagione con ben cinque nuove attrazioni e spettacoli, tra cui l’attesissima Animal Treasure Island, la water dark ride più lunga d’Europa. Fondato nel 1975, il resort, che comprende il Parco Divertimenti, Gardaland SEA LIFE Aquarium, LEGOLAND Water Park e tre hotel tematici, si conferma come una destinazione turistica di primo piano, capace di unire emozioni, divertimento e innovazione in esperienze uniche.

L’evento clou è stato il debutto mondiale di Animal Treasure Island, accolto da una folla entusiasta e festeggiato con fuochi d’artificio e spari di cannone. Stefano Cigarini, CEO e Vice President di Gardaland Resort, ha espresso il suo orgoglio per il fatto che Merlin Entertainments abbia scelto Gardaland per il lancio di questa straordinaria attrazione, frutto di un investimento di 10 milioni di euro.

In cinquant’anni, Gardaland ha accolto circa 100 milioni di visitatori, diventando un luogo iconico nella memoria di diverse generazioni. “Ritengo che Gardaland possa davvero vantare di essere un luogo unico” , afferma Cigarini, “in cui generazioni di italiani hanno vissuto esperienze straordinarie e raccolto momenti indelebili di felicità”.

La nascita di Gardaland ha rappresentato un momento fondamentale per lo sviluppo dei parchi divertimento in Italia, trasformandoli in una vera e propria destinazione turistica. L’apertura di Gardaland Hotel nel 2004 ha segnato il passaggio da meta giornaliera a luogo di soggiorno, ampliando ulteriormente l’offerta del resort.

La nuova attrazione di punta, Animal Treasure Island, trasporta i visitatori in un’avvincente avventura alla ricerca di un tesoro su un’isola misteriosa, dove si confrontano bene e male. Con una superficie di 6.000 mq e 20 scene coinvolgenti, l’attrazione si distingue per le tecnologie all’avanguardia, tra cui un sistema audio binaurale a 360 gradi, una colonna sonora originale e un hardware esclusivo, che garantiscono un’esperienza immersiva e realistica. Un punto di forza è il cast di personaggi, creati per instaurare un forte legame emotivo con il pubblico.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza, Gardaland offre un esclusivo meet&greet con i protagonisti di Animal Treasure Island, tra cui Captain Nine Lives, Bubbles, Dax Danger e il temibile Captain Blackbear.

Oltre ad Animal Treasure Island, Gardaland propone altre imperdibili novità per celebrare il suo 50° compleanno:

Bim Bum Bam Live : il ritorno del mitico Uan per uno spettacolo intergenerazionale che celebra gli anni ’80 e ’90.

: il ritorno del mitico Uan per uno spettacolo intergenerazionale che celebra gli anni ’80 e ’90. Dragon Empire : un’area completamente ritematizzata dove l’Oriente prende vita con le attrazioni Rocket Factory e Dragon Rush.

: un’area completamente ritematizzata dove l’Oriente prende vita con le attrazioni Rocket Factory e Dragon Rush. A.I. The Future is Here : uno spettacolo innovativo al Gardaland Theatre che esplora il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale.

: uno spettacolo innovativo al Gardaland Theatre che esplora il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Prezzemolo e il Mistero dei Mondi Nascosti: una nuova avventura al Cinema 4D che ripercorre la storia di Gardaland.

In occasione dell’inizio della stagione, Gardaland ha rafforzato il suo organico con quasi 700 nuovi inserimenti stagionali, che si aggiungono ai 230 dipendenti fissi. Sono previste ulteriori 400 assunzioni estive, per un totale di oltre 1.300 risorse coinvolte. “Nel turismo l’eccellenza si costruisce sulle persone” , sottolinea Stefano Cigarini, “per questo investiamo continuamente in formazione, benessere e qualità della vita lavorativa”.