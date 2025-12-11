Gardaland Resort inaugura la stagione invernale con un’edizione “Fuori dagli schermi”

Gardaland Resort accende la magia del Natale con la nuova stagione invernale “Fuori dagli schermi”, un’esperienza pensata per trasformare il mondo del gaming in avventure reali, autentiche e ricche di emozioni. Fino al 6 gennaio 2026, il parco offrirà ai propri visitatori attrazioni e spettacoli inediti, unendo adrenalina, divertimento e atmosfera natalizia.

Turbo Ice rappresenta una delle grandi novità: una pista di 280 metri quadrati “a effetto ghiaccio” dove gli ospiti potranno cimentarsi con mini-go-kart elettrici per vivere curve, derapate e momenti di pura adrenalina. Anche i più piccoli avranno la loro occasione di divertimento con Slitte in Festa, mini-slitte colorate e illuminate che riproducono l’atmosfera tipica delle feste natalizie in totale sicurezza.

Dominante nel panorama visivo del parco è la nuova Crystal Globe, una cupola geodetica di 16 metri di diametro e 7 di altezza, immersa in una scenografia fatta di oltre 200 palloncini fluttuanti. All’interno, i visitatori possono cantare e ballare sulle note delle classiche melodie natalizie, immergendosi in un ambiente festoso e perfetto per scattare selfie originali e lasciarsi trasportare dall’atmosfera magica.

Non mancano gli appuntamenti con gli spettacoli che ogni anno caratterizzano il periodo invernale a Gardaland. Bim Bum Bam presenta “Operazione Natale”, con l’iconico Uan nel ruolo di Elfo Onorario di Babbo Natale, porterà in scena un intreccio di fantasia e comicità per tutta la famiglia. Parallelamente, Fantastico Natale – The Christmas TV Special rende omaggio alle origini del parco e all’epoca d’oro della televisione, dal bianco e nero ai colori, grazie a un’orchestra dal vivo, acrobati e imponenti coreografie.

Con il calar della sera, il Parco si illumina con Sparkling, uno spettacolo di luci e musica che culmina con l’accensione dell’Albero di Prezzemolo, simbolo iconico di Gardaland Resort. Il cast del Parco si riunisce ai piedi dell’albero per un ultimo saluto in occasione della chiusura delle celebrazioni per il 50° anniversario del parco, inaugurato nel 1975.

A completare l’esperienza, non mancano il tradizionale incontro con Babbo Natale e una ricca selezione di proposte gastronomiche a tema natalizio, pensate per soddisfare tutti i gusti e rendere la giornata ancora più speciale.

Gardaland Resort conferma così la sua capacità di innovare e stupire, unendo la magia del Natale con l’adrenalina delle attrazioni e l’emozione degli spettacoli, per un’esperienza davvero irresistibile.