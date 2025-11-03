Gardaland Resort protagonista in “Una Famiglia Sottosopra” di Alessandro Genovesi

Giovedì 6 novembre arriva nelle sale cinematografiche “Una famiglia sottosopra”, il nuovo attesissimo film di Alessandro Genovesi. La pellicola, che vede protagonisti Luca Argentero e Valentina Lodovini, è un viaggio tra le dinamiche familiari nel contesto unico di Gardaland Resort. Con il suo mix di ironia e sentimento, il film narra la vicenda di una famiglia che, dopo una giornata trascorsa all’interno del famoso parco divertimenti, si ritrova letteralmente… sottosopra!

Il Gardaland Resort non è solo una cornice, ma un vero e proprio protagonista della storia. Un luogo dove si intrecciano emozioni, fantasia e divertimento, rendendo ogni scena unici ed entusiasmanti. La magia del parco, infatti, fa da sfondo alle avventure dei protagonisti, creando un’atmosfera in cui realtà e immaginazione si fondono perfettamente.

Luisa Forestali, Head of Marketing di Gardaland Resort, ha espresso la sua soddisfazione per questa collaborazione cinematografica: “In veste di set cinematografico, Gardaland Resort ha contribuito in modo concreto alla realizzazione del progetto, dimostrando la propria capacità di dialogare con il mondo del cinema e dell’intrattenimento contemporaneo.” Gardaland vanta una lunga tradizione di collaborazioni con il mondo del cinema e della TV, confermandosi ancora una volta come un set di eccellenza e una fonte inesauribile di ispirazione per nuove storie.

Nel film “Una famiglia sottosopra”, lo spettatore potrà vivere, attraverso le peripezie della famiglia protagonista, un’esperienza unica tra divertimento e sentimenti. Un film che promette di emozionare, regalando al pubblico momenti di pura magia cinematografica grazie anche alla splendida location offerta da Gardaland Resort.