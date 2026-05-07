Geronimo Stilton protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino

Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai giovani lettori negli ultimi venticinque anni, sarà tra i grandi protagonisti della trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il personaggio creato da Elisabetta Dami incontrerà il pubblico nei giorni 14, 16 e 17 maggio, portando nella kermesse letteraria la sua inconfondibile energia attraverso eventi speciali, spettacoli e numerosi appuntamenti dedicati ai fan.



L'iconico personaggio, pubblicato da Piemme e tradotto in oltre 50 lingue con oltre 190 milioni di copie vendute nel mondo, è conosciuto per la sua capacità di affascinare i bambini con storie che uniscono divertimento, avventura e un forte messaggio educativo. L'approccio di Geronimo Stilton è stimolante e rassicurante: si propone infatti come un amico autorevole e attento, pronto a consigliare senza imporre, promuovendo valori come l'osservazione, l'esplorazione e l'apprendimento.



Il calendario degli appuntamenti prevede numerosi firmacopie allo stand Piemme (blocco V82 W81 W82 X81, padiglione Oval), oltre a due spettacoli che promettono di entusiasmare piccoli e grandi. Il 14 maggio alle 12:30 nella Sala Oro, il pubblico potrà assistere a "Grandi miti e…mitiche risate con Geronimo Stilton", ispirato ai volumi "Io e il minotauro" e "Ti presento...Persefone!" della collana "Miti da Ridere". Sabato 16 maggio sono in programma firmacopie alle 11:00 e alle 15:00, mentre domenica 17 maggio alle 16:30 al Teatro Giulia di Barolo andrà in scena lo spettacolo "Mi presento: sono Geronimo Stilton".



Il ruolo di Geronimo Stilton si è consolidato negli anni come punto di riferimento in numerose iniziative dedicate a bambini e ragazzi, grazie anche alla partecipazione a eventi di promozione della lettura sostenuti da importanti partner istituzionali.



La presenza di Geronimo Stilton al Salone del Libro rappresenta un appuntamento atteso per i suoi giovani fan, che potranno incontrare da vicino l'amato topo e vivere insieme a lui esperienze indimenticabili immerse nel magico mondo della letteratura per ragazzi.