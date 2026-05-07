Geronimo Stilton protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino

Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai giovani lettori negli ultimi venticinque anni, sarà tra i grandi protagonisti della trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il personaggio creato da Elisabetta Dami incontrerà il pubblico nei giorni 14, 16 e 17 maggio, portando nella kermesse letteraria la sua inconfondibile energia attraverso eventi speciali, spettacoli e numerosi appuntamenti dedicati ai fan.
L'iconico personaggio, pubblicato da Piemme e tradotto in oltre 50 lingue con oltre 190 milioni di copie vendute nel mondo, è conosciuto per la sua capacità di affascinare i bambini con storie che uniscono divertimento, avventura e un forte messaggio educativo. L'approccio di Geronimo Stilton è stimolante e rassicurante: si propone infatti come un amico autorevole e attento, pronto a consigliare senza imporre, promuovendo valori come l'osservazione, l'esplorazione e l'apprendimento.
Il calendario degli appuntamenti prevede numerosi firmacopie allo stand Piemme (blocco V82 W81 W82 X81, padiglione Oval), oltre a due spettacoli che promettono di entusiasmare piccoli e grandi. Il 14 maggio alle 12:30 nella Sala Oro, il pubblico potrà assistere a "Grandi miti e…mitiche risate con Geronimo Stilton", ispirato ai volumi "Io e il minotauro" e "Ti presento...Persefone!" della collana "Miti da Ridere". Sabato 16 maggio sono in programma firmacopie alle 11:00 e alle 15:00, mentre domenica 17 maggio alle 16:30 al Teatro Giulia di Barolo andrà in scena lo spettacolo "Mi presento: sono Geronimo Stilton".
Il ruolo di Geronimo Stilton si è consolidato negli anni come punto di riferimento in numerose iniziative dedicate a bambini e ragazzi, grazie anche alla partecipazione a eventi di promozione della lettura sostenuti da importanti partner istituzionali.
La presenza di Geronimo Stilton al Salone del Libro rappresenta un appuntamento atteso per i suoi giovani fan, che potranno incontrare da vicino l'amato topo e vivere insieme a lui esperienze indimenticabili immerse nel magico mondo della letteratura per ragazzi.
Geronimo Stilton protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino
Geronimo Stilton torna al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 17 maggio tra spettacoli, firmacopie e incontri con i giovani fan.
Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai giovani lettori negli ultimi venticinque anni, sarà tra i grandi protagonisti della trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il personaggio creato da Elisabetta Dami incontrerà il pubblico nei giorni 14, 16 e 17 maggio, portando nella kermesse letteraria la sua inconfondibile energia attraverso eventi speciali, spettacoli e numerosi appuntamenti dedicati ai fan.
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