Giancane torna con l'album strumentale Non ti riconosco più in collaborazione con Zerocalcare

Giancane sorprende ancora il pubblico italiano con un capitolo davvero inedito della sua carriera. Non ti riconosco più, il terzo album dell'artista romano, è un lavoro strumentale che segna una svolta rispetto ai suoi precedenti, e da oggi è disponibile ovunque.

In questa nuova avventura musicale, Giancane abbandona la consueta combinazione di testi ironicamente malinconici su ritmiche leggere per lasciar spazio a una malinconia più autentica e "nuda". Il disco nasce dal bisogno di dare voce a emozioni che spesso restano fuori dagli schemi tradizionali degli album pop/rock, e trova linfa nella collaborazione intensificata con Zerocalcare.

Zerocalcare ha accompagnato la selezione delle tracce, fungendo da filtro creativo e ispirazione visiva fondamentale. Il rapporto tra i due artisti, ormai consolidato anche dalle colonne sonore per le serie Netflix di Zerocalcare, si rivela il cuore pulsante di questo lavoro. Nella tracklist spicca infatti il brano scelto come sigla per la nuova attesissima serie animata Netflix "Due Spicci", prodotta da Movimenti Production e BAO Publishing.

Musicalmente, l'album si muove tra sperimentazioni elettriche, accenni punk ed elettronici, per poi spogliarsi fino al solo pianoforte. La seconda metà del disco è interamente dedicata a queste atmosfere essenziali, lasciando emergere un'anima cinematografica, introspettiva e nuova. Senza la protezione delle parole, Giancane arriva diretto al cuore, offrendo una tristezza che si lascia finalmente ascoltare senza filtri.

Raccontando il processo creativo, Giancane spiega:

Mando sempre i pezzi a Michele perché mi fido del suo 'orecchio neutro': se una cosa arriva a lui, allora ha senso. Di solito come Giancane scrivo testi tristi su musica felice, ma spesso mi ritrovo al piano a fare musica puramente triste che non trova quasi mai spazio all'interno di un disco. Vedere queste tracce associate alle sue immagini le ha trasformate, dando loro un ricordo nuovo e forse meno amaro. È come se questi suoni, che ho scritto e interpretato, avessero finalmente trovato il loro posto.

Anche Zerocalcare sottolinea questa comunanza di intenti e sensibilità:

Non so se è una coincidenza, lo spirito del tempo o la disperazione generazionale, ma, ogni volta che Giancane mi faceva ascoltare qualcosa, mi rendevo conto che stava mettendo in musica le atmosfere esatte della serie a cui stavo lavorando. Per questo, oltre alla sigla, anche molti pezzi sono finiti ad accompagnare alcuni dei momenti a cui sono più affezionato di Due Spicci.

L'artwork dell'album è firmato da Zerocalcare, mentre il progetto grafico è di Domenico Migliaccio. L'album è disponibile sia in versione vinile limitata Splatter oro "Calvizie", numerata e con poster incluso, sia nella versione classica "Chierica" in vinile nero.

Nella tracklist figurano 15 brani, tra cui Non Ti Riconosco Più, Non Si Sa Mai, Hansia, Gusci Vuoti, Panico Emo e l'attesa versione strumentale della sigla della serie animata.

Giancane, artista già noto per la sua originalità e sincerità espressiva, conferma con questo album la sua capacità di reinventarsi. Ex membro de Il Muro del Canto, ha costruito negli anni una carriera solida fatta di ironia, lirismo di strada e tournée dal successo crescente. Dopo la colonna sonora di Strappare lungo i bordi, Giancane consolida così il sodalizio artistico e personale con Zerocalcare, questa volta offrendo un disco in bilico tra intimità e racconto generazionale, idealmente destinato a lasciare un segno nella discografia italiana.