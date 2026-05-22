Il Volo lancia Cuerpo sin alma con Carlos Rivera e annuncia il World Tour 2026-2027

Il Volo torna protagonista della scena musicale internazionale con il nuovo singolo Cuerpo sin alma, in collaborazione con Carlos Rivera, una delle voci più amate della musica latina contemporanea. Il brano, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy, segna un incontro fra due mondi musicali diversi ma accomunati dalla passione per la melodia. Accompagna il lancio il videoclip ufficiale diretto da Héctor González, girato all'Auditorium Nacional di Città del Messico in occasione del debutto del World Tour. Le immagini alternano bianco e nero dal taglio cinematografico e sequenze a colori delle esibizioni live, mettendo in risalto la sintonia tra i protagonisti.



Prodotta dal celebre Julio Reyes Copello, vincitore di Grammy Award e conosciuto per le collaborazioni con Placido Domingo, Jennifer Lopez e Ricky Martin, la canzone è una raffinata reinterpretazione in chiave italo-latina del classico Bella senz'anima di Riccardo Cocciante.



Dal 1 luglio partirà il tour estivo che porterà Il Volo nelle principali città di Italia, Spagna e Grecia fino a settembre, per poi proseguire negli Stati Uniti dal 10 novembre. Uno degli appuntamenti cardine dell'estate sarà la quarta edizione di Tutti per Uno, in programma il 24, 26 e 27 settembre nella cornice di Palazzo Te a Mantova. Da dicembre 2026 il gruppo sarà inoltre nei principali palasport italiani e, nell'autunno 2027, toccherà le più importanti capitali europee.



Il calendario del World Tour 2026-2027 comprende tappe in location simbolo come Piazza Castello a Marostica, il Teatro Greco di Siracusa, la Reggia di Caserta, il Madison Square Garden di New York, l'Unipol Forum di Milano, il Festhalle di Francoforte, la Movistar Arena di Madrid, fino all'Eventim Apollo di Londra e l'Avicii Arena di Stoccolma. Ogni data sarà occasione per celebrare la musica dal vivo in una tournée che promette di emozionare pubblico e critica.



I biglietti per tutte le nuove date annunciate saranno presto disponibili sui principali circuiti ufficiali.