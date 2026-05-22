Tiziano Ferro torna con "Sono Un Grande (Deluxe)" e un tour negli stadi

Tiziano Ferro presenta la nuova versione del suo album "Sono Un Grande (Deluxe)", già disponibile in digitale e, dal 29 maggio, anche in formato CD nei negozi, con edizioni speciali tra cui una versione con poster autografato. L'artista offre un progetto che non è un semplice repack, ma una raccolta di brani inediti e collaborazioni destinate a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.



"Questo disco non è un normale repack e lo si può intuire dai contenuti. Nessuna di queste canzoni è un riempitivo, sono praticamente tutti potenziali singoli e questo è anche il motivo per cui le avevamo lasciate fuori dal disco principale. Tornare con Sono Un Grande, per me, aveva un significato simbolico... Di conseguenza questa deluxe rappresenta l'opposto: è il coro che arriva subito dopo. Il coro degli amici, l'aggiunta, ciò che è successo a livello umano e artistico nei rapporti con le persone che ho conosciuto e con cui mi sono connesso. Da queste connessioni sono nate queste canzoni."



Tra le collaborazioni troviamo nomi di punta come Lazza, Giorgia, Shiva, Ditonellapiaga e Ariete, che accompagnano Ferro in un viaggio musicale ispirato da amicizie e nuove connessioni artistiche. In particolare, superstiti del successo radiofonico, "Superstar" con Giorgia e "XXDono" con Lazza sono affiancate da nuovi brani come "Felici a metà" con Shiva, "XXVerso" con Ditonellapiaga e "Ti Sognai" con Ariete, oltre ai brani solisti "Unico" e "A Napoli".



Ferro racconta che la collaborazione con Shiva rappresenta per lui una delle scoperte più interessanti di questa esperienza: "Shiva è stata una grande scoperta per me perché devo ammettere, non lo conoscevo benissimo... scrivendo con una persona così, sono uscite fuori due canzoni: una è finita nel suo disco e l'altra nel mio... 'Felici a metà' parla di codipendenza, una cosa della quale secondo me si parla poco e che rovina la vita di molte persone. Devo essere sincero: è probabilmente la mia canzone preferita di questo repack."



Per "XXVerso", Ferro sottolinea la freschezza e l'ironia di Ditonellapiaga: "Non potevo quindi non invitare un'artista pop che mi piace (giovane, forte, fresca), una ragazza che dell'ironia e del senso dell'humor nero sta facendo la sua cifra stilistica: Ditonellapiaga. Ci siamo trovati con lei in un secondo, come due fratelli. La sua voce è bellissima."



La collaborazione con Ariete nasce dal desiderio di affidarle un brano profondamente emotivo: "Con lei è successa una cosa molto particolare... Per questo ho deciso di affidarle una canzone che era già presente nel disco, ma che non aveva trovato lo spazio che avrei voluto e non era mai diventata un singolo: 'Ti Sognai', un brano molto delicato che parla a una madre."



Il brano "A Napoli" è un omaggio intenso a una città che ha segnato profondamente Ferro: "Penso che il 2023 sia stato, ad oggi, l'anno più brutto della mia vita e in quei giorni a Napoli sono riuscito a concentrare tutto in una canzone... Non scrivevo da tanto, da tantissimo e penso che 'A Napoli' sia stata proprio la prima canzone di questo disco, o meglio penso che questo disco sia nato, nel suo linguaggio, proprio da questa canzone."



All'interno dell'album, "Unico" è una dedica luminosa al figlio, profondamente personale: "È una canzone di incoraggiamento e di forza. Attraverso questa canzone gli chiedo di affrontare tutto con grazia, senza uniformarsi, senza cercare di assomigliare agli altri, perché solo così potrà essere davvero unico."



L'attenzione è ora rivolta al tour "STADI 26", che segna il grande ritorno live di Tiziano Ferro: 12 date negli stadi delle principali città italiane a partire dal 30 maggio, con già 400 mila biglietti venduti. Il percorso toccherà Lignano Sabbiadoro, Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina. Radio Italia Solomusicaitaliana sarà la radio ufficiale del tour.



Con oltre venti milioni di dischi venduti nel mondo e dieci album pubblicati, Tiziano Ferro si conferma tra i cantautori più influenti e innovativi della scena musicale italiana contemporanea. La sua carriera è costellata di riconoscimenti e di collaborazioni internazionali, ulteriormente arricchite in questa nuova fase artistica.