Paolo Santo debutta con il suo primo album ufficiale: Paolo Santo Superstar

Paolo Santo è ufficialmente uscito allo scoperto come interprete e autore, pubblicando il suo primo album ufficiale intitolato Paolo Santo Superstar, disponibile dal 22 maggio in formato fisico e digitale per Primi Anni/Atlantic Records/Warner Music Italy. Considerato tra le penne più apprezzate del panorama musicale italiano, Paolo Santo - pseudonimo di Paolo Antonacci - si lascia alle spalle anni di lavoro dietro le quinte e si presenta con un progetto che è stato anticipato dal singolo Torre di Babele. Il disco arriva dopo importanti collaborazioni come quella con Tananai e Davide Simonetta nel brano Miss Oklahoma e con Annalisa in Avvelenata, portando la loro musica anche dal vivo sul palco del Forum a Milano.

Paolo Santo Superstar è descritto come un micromondo, dove le sette tracce che lo compongono sono veri e propri frammenti di visione e narrazione. L'artista si ispira alla forma dell'opera rock, in particolare a Jesus Christ Superstar, ma declina il tutto in chiave personale: il risultato è un ritratto musicale intimo e universale al tempo stesso, in cui l'identità e la ricerca di se stessi sono temi centrali. La copertina del disco richiama simbolicamente la Torre di Babele, scelta per evocare il tema di identità, linguaggio e costruzione di sé, fil rouge che lega l'intera opera.

Il titolo stesso ribalta il concetto classico di superstar: non un'icona distante, ma un'umanità condivisa e autentica. L'album invita chi ascolta a riconoscersi nel percorso di crescita ed espressione creativa che emerge dalle canzoni, offrendo una finestra sincera sul mondo dell'autore-cantante.

Tutti i brani sono legati da una forte coerenza sonora e dalla scrittura inconfondibile di Paolo Santo. Tra i momenti più rappresentativi ci sono Bolognese Spaghetti, ouverture sentimentale ambientata in una Bologna sospesa tra sogno e realtà, e La Crisi dopo i Tre, storia frammentata che affronta il tema del tradimento e della fragilità emotiva. Seguono La Voglia, incentrata sull'amore adolescenziale, e Torre di Babele, che utilizza la famosa allegoria per raccontare l'incomunicabilità nelle relazioni, ma anche la ricerca di una possibile riconciliazione.

Ne Il Grande Incendio In Via Rialto, Paolo Santo rielabora l'immaginario del rogo delle vanità in chiave contemporanea, ponendosi domande sull'essere speciali in una realtà che spesso ignora. Zombie sorprende per il suo ribaltamento narrativo, partendo da una figura femminile irraggiungibile per poi svelare il vero protagonista, mentre She's a Maniac chiude l'opera con una ballata space sex love d'atmosfera cinematografica dal forte impatto emotivo.

Alle spalle di Paolo Santo c'è una carriera prestigiosa da autore, avendo firmato oltre 70 dischi di platino e brani di successo nazionale tra cui Sinceramente di Annalisa, I P' ME, TU P' TE di Geolier, Incoscenti Giovani di Achille Lauro, Viola di Salmo e Fedez, Bellissima e Mon Amour di Annalisa, Extasi di Fred De Palma e La Dolce Vita di Tananai, Fedez e Mara Sattei.



