Monferrato On Stage 2026: musica, arte e sapori per scoprire il territorio

Domani prende il via l'undicesima edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che celebra la ricchezza culturale, musicale e gastronomica tra le province di Torino, Asti e Alessandria. L'apertura si terrà a Lauriano, in Piazza Risorgimento, dando il via a un ciclo di 15 eventi fino al 29 agosto, animati da concerti, mostre e degustazioni.



Lauriano ospita per la prima volta Monferrato On Stage e inaugura la sua rinnovata Piazza Risorgimento come cuore pulsante di iniziative artistiche. A partire dalle 19.00, il Sindaco Mara Baccolla e le autorità locali taglieranno il nastro di un'edizione attesa, sottolineando il ruolo della rassegna come potente motore di promozione territoriale. Abbiamo aderito con convinzione a Monferrato on Stage perché crediamo che sia uno straordinario volano di promozione del territorio. È la prima volta che Lauriano si affaccia su questo palcoscenico, cogliendo l'occasione di presentare la rinnovata Piazza Risorgimento. Siamo sicuri che questo spazio pubblico possa essere fin da oggi cuore e fulcro di iniziative artistiche e culturali per la nostra comunità e aperto a tutti coloro che amano il Monferrato, dichiara Baccolla.



Alle 21.30 saliranno sul palco Giuseppe Scarpato, Ivano Zanotti e Mario Guarini con lo spettacolo "Storie di Rock'n'Roll": un viaggio musicale tra racconti e performance degli artisti che hanno collaborato con i più grandi nomi della musica italiana. L'ingresso è gratuito e lo spettacolo si preannuncia coinvolgente grazie alla narrazione unica e all'energia dei tre musicisti.



A fare da sfondo all'evento saranno le opere di Pablo T, figura di spicco dell'astrattismo extrasensoriale a livello internazionale, con un curriculum di importanti mostre personali e premi come i Leoni d'oro di Venezia.



La serata sarà arricchita dalla mostra fotografica interattiva "Pictures of You - On the road", curata da Henry Ruggeri e Rebel House con Chiara Buratti. Le immagini immortalano icone mondiali della musica come Pearl Jam, Foo Fighters, The Rolling Stones e Ramones. Grazie all'app Notaway, ogni fotografia si anima con video esclusivi creati dal noto giornalista e scrittore Massimo Cotto, scomparso nel 2024, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e innovativa.



Dalle 20.00 sarà attiva anche l'area food & beverage a cura della Pro Loco di Lauriano, che proporrà specialità tipiche come acciughe al verde, primo sale con sedano, vitello tonnato, crespella vegetariana e salame di cioccolato, accompagnate dai rinomati vini del Monferrato selezionati dall'Enoteca Regionale dell'Albugnano e dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato.



Il festival prosegue l'importante collaborazione con Distilleria Bosso per il cocktail bar e con il progetto di interscambio culturale "Nord Ovest Cultura" che lo collega al festival Ponente Vibes del ponente ligure, sottolineando la vocazione all'inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze locali.



Monferrato On Stage si è affermato come evento di riferimento in Piemonte per la sua capacità di unire sonorità, tradizioni, enogastronomia e sostenibilità. L'iniziativa è sostenuta da enti locali, Regione Piemonte e una vasta rete di partner, sotto la guida di Fondazione MOS ETS. Grazie all'impegno per equità, giustizia sociale e inclusione, il festival coinvolge attivamente le comunità e promuove un'autentica identità territoriale.



Il cartellone proseguirà nei mesi successivi con tappe ad Albugnano, Cocconato, Roatto, Ferrere, Ovada, San Marzano Oliveto, Casalborgone, Cavagnolo, Piea, Moncalvo, Portacomaro e Camerano Casasco, offrendo un itinerario emozionante alla scoperta del Monferrato tra musica, sapori e cultura.